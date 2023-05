In formazione, per costruire comunità consapevoli e inclusive

Uildm dà di nuovo appuntamento ai soci e agli amici dell’associazione dal 18 al 20 maggio 2023 al Bella italia&Efa village di Lignano Sabbiadoro con le Manifestazioni nazionali. «Questi tre giorni sono diventati sempre più importanti nel corso del tempo – spiega Marco Rasconi, Presidente nazionale Uildm – Ci permettono non solo di ritrovare vecchi e nuovi amici ma anche di aggiornare una intera comunità su progettualità nazionali e locali, sulle novità medico-scientifiche e culturali e di dare spazio al futuro. Il claim “costruiamo comunità consapevoli e inclusive” è lo stesso del progetto E.RE. – Esistenze Resilienti che sostiene l’impegno quotidiano dei nostri volontari per garantire a chi ha una disabilità e alle loro famiglie una vita come quella di tutti».

Le Manifestazioni nazionali quest’anno danno spazio in particolare alle iniziative delle sezioni, con appuntamenti gestiti direttamente da loro e dedicati alla comunicazione, alla respirazione glosso-faringea e all’utilizzo della tecnologia immersiva per affrontare un percorso di maggiore consapevolezza personale. A raccontare i tre giorni di incontri e formazione ci sarà la redazione della webradio di UILDM Lazio Radio Finestraperta.

Giovedì 18 maggio

Nel pomeriggio i lavori vengono aperti dal tavolo sulla comunicazione Comunicazione&Inclusione. Le parole cambiano il mondo. Si potranno inoltre seguire i seminari dedicati al Servizio Civile Universale, i lavori del Gruppo Giovani Nazionale e in serata Cibo è salute. Presentazione e assaggio di alimenti a fini medici speciali, dedicato a chi ha problemi di disfagia e patologie associate.