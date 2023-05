Giovani e ribelli, ambientalisti di piazza e di social

Agire, subito: è questa possibilità ad attirare gli attivisti, che sentono di poter fare qualcosa di molto rumoroso, immediato, per chiedere un cambio di rotta alla politica. Non vogliono più aspettare. Non sono tutti giovani, anche se per lo più chi aderisce a Ultima Generazione ha tra i venti e trent'anni e ci sono molti studenti.

«Mi sono avvicinata dopo aver visto le immagini di un blocco stradale in televisione: ho pensato che fosse un grande gesto, mi ha aperto gli occhi», racconta Maria Letizia Ruello, portavoce del movimento, ricercatrice scientifica ultrassessantenne marchigiana. «È un gesto divisivo. Solo una minoranza è in grado di capire che servono azioni speciali perché non viviamo tempi normali. Attivarsi richiede un cambio radicale di vita: a partire dal momento in cui decidi di unirti alla lotta, la cosa più importante può non essere più il lavoro, o la famiglia. È stato così anche per i partigiani, una minoranza che ha sacrificato tutto per combattere il nazifascismo. Avevano il sostegno della maggioranza e hanno vinto. Anche noi siamo una piccola percentuale della popolazione e ci giochiamo tutto per il bene dell'umanità. Cerchiamo di avere il sostegno della maggioranza. Molti non se la sentono di agire ma condividono la nostra richiesta e donano per aiutarci ad affrontare le spese legali degli attivisti a processo».

Per farsi conoscere, trovare nuove persone disposte a scendere in strada (ne bastano dieci, venti, per un'azione come il blocco del traffico) e raccogliere fondi, Ultima generazione organizza ogni domenica sera una presentazione online, a cui partecipa in genere una ventina di persone, ed eventi pubblici in presenza. «La strategia della rete A22 prevede la formulazione di richieste chiare e fattibili, specifiche per ogni Paese», prosegue Ruello. «In Italia abbiamo scelto di portare avanti una campagna per chiedere lo stop ai sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili. Lo facciamo creando disturbo diretto e non violento, reiterato e temporaneo: per tutto maggio continueranno i blocchi stradali a Roma. Ci concentriamo sulla capitale perché ci rivolgiamo al governo».

Infine, spiega ancora l'attivista, c'è il sacrificio personale: «Agiamo a volto scoperto, ci facciamo identificare senza fare resistenza. Paghiamo in prima persona e questo dà forza alle nostre richieste. Rendiamo palese la differenza tra illegale e illecito. Noi facciamo qualcosa di illegale, ma lecito: con le nostre azioni, sbattiamo in faccia all'opinione pubblica chi è davvero criminale. Chi di noi è disposto a prendere una denuncia, lo fa perché è poca cosa rispetto al disastro che incombe sull'umanità».

Giovanni Aschieri, ventuno anni, è uno dei referenti del gruppo media e comunicazione di XR (Extintion Rebellion) ed è attivo a Torino. «Mi rendo conto dei rischi che corro e sono pronto ad assumermene la responsabilità, anche se non è una scelta facile. Per me è necessario fare ciò che faccio, vista la gravità della situazione e l'inazione dei governi», dice, e specifica: «Noi agiamo in modo diverso da Ultima Generazione. Privilegiamo azioni creative, non estremiste, che non diano fastidio alle persone. Di volta in volta valutiamo il da farsi, confrontandoci anche con i legali sui possibili rischi». Venerdì 3 marzo, mentre il centro di Torino era attraversato dal corteo dei Fridays for Future in occasione dello sciopero globale per il clima, XR ha colorato di rosso, con polvere di barbabietola, la fontana di Piazza Soferino, appendendo uno striscione con la scritta: "Acqua per tutte o champagne per qualcuno?" e sul bordo della fontana sono comparse attiviste vestite da sirene (vedi immagine).