In difesa della natura ma da sempre

«Fanno azioni scomode, danno fastidio. Questi ragazzi ci vogliono ricordare che siamo comodamente seduti a bordo di un'automobile che sta andando a sbattere contro un muro: credo sia questo il messaggio che vogliono mandare», è il commento di Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia, a proposito delle azioni di disobbedienza civile di Ultima generazione. «Non condivido la manovra del governo di accanirsi su di loro, mentre chi non ha fatto nulla per decenni per uscire dalla crisi climatica continua a puntare su gas e rigassificatori, in Italia ma non solo, e sulle armi per difendere gli approvvigionamenti di combustibili fossili».

Greenpeace è tra le realtà che il 12 maggio a Roma aderiscono al presidio di solidarietà nei confronti degli attivisti di Ultima generazione, a processo per l’imbrattamento con vernice arancione della facciata di Palazzo Madama lo scorso 2 gennaio. Giannì, in Greenpeace sin dal 1991, osserva, però: «Queste azioni, per come sono effettuate, comportano uno spostamento di prospettiva. Greenpeace si presenta davanti a un soggetto che ritiene responsabile di qualcosa. Gli attivisti dei nuovi movimenti si rivolgono alla politica con vaghezza, e questo sposta il fuoco dell'attenzione mediatica».

Oggi sono circa mille i volontari inseriti nelle liste tematiche della storica associazione ambientalista, presente in Italia dal 1986, sostenuta da circa 90mila donatori, privati cittadini e alcune fondazioni. In quasi tutte le regioni ci sono gruppi locali. Sono un'ottantina coloro che entrano in azione: devono essere ben formati e preparati, a seconda del rischio e difficoltà. C'è chi si limita ad aprire uno striscione in strada, chi per appenderlo si arrampica su un palazzo, chi va sui gommoni, chi sott'acqua, etc.: situazioni diverse, per cui sono richiesti livelli differenti di competenze, allenamento e la capacità di capire fino a dove si può arrivare. «Le nuove modalità di attivismo sono molto più coinvolgenti e rapide, ma anche più volatili», continua Giannì, «noi siamo più strutturati e questo consente di avere continuità nel medio e lungo termine, lo dimostra la nostra storia».