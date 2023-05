Caivano, nel ghetto della droga il sociale sfida la camorra (e l’assenza dello Stato)

Nel Parco Verde di Caivano, comune di periferia a Nord di Napoli, le persone non entrano neanche per sbaglio, a meno che non ci vivano. Se digitate su Internet “Parco Verde” troverete questi risultati: Blitz a Caivano, arrestate quattro persone al Parco Verde. O ancora “enorme quantità di droga circola liberamente a Caivano e al Parco Verde”, ma anche “Droga nascosta nelle case popolari”. E allora perché le realtà sociali del Sud Italia, e non solo, si sono date appuntamento proprio qui? L’occasione ufficiale è il termine del mandato di Carlo Borgomeo, da 14 anni alla guida di Fondazione Con il Sud, a lui succede il professore Stefano Consiglio. Il nome dell’incontro è: “Con il Sud, un futuro già visto. Manifesto alla rovescia: il sociale prima dell’economico per uno sviluppo possibile”. E allora il Terzo settore è qui per condividere un’idea e una visione di sud che parte dal sociale. Cosa è possibile qui? Come si riparte dal sociale? «Questo è un quartiere conosciuto soprattutto per le negatività», spiega il sindaco di Caivano Enzo Falco. «È un quartiere che nasce in modo sbagliato. Dopo il terremoto dell’Ottanta c’è stata una deportazione da Napoli verso le periferie. Ecco il Parco Verde è una periferia nella periferia. Bisogna intervenire con forza. Sulle strutture delle case, sulle 12 piazze di spaccio, bisogna aiutare le famiglie straordinarie che abitano nel parco e che sono penalizzate due volte: dalla disperazione e dall’assenza delle istituzioni. Anche dall’assenza a volte dell’amministrazione comunale», ammette il sindaco. «Ma il comune da solo non ce la fa».

Fondazione Con il Sud avrebbe potuto scegliere qualunque altro luogo in Campania, qualunque altro posto di Napoli. Usare la bellezza straordinaria della città come uno sfondo: il mare, il Vesuvio, la collina di Capodimonte. E invece oggi ha riunito tutti qui. In una piccola città di periferia. In un parco dove i bimbi giocano tra le siringhe a terra. Dove non c’è illuminazione, le case letteralmente cadono a pezzi. Dove non ci sono i servizi, se non quello della “droga facile”, dove da soli si ha paura ad entrare. Il Parco Verde di Caivano è un luogo che la camorra si è mangiato pezzo dopo pezzo. Un luogo di povertà estrema da un lato e dall’altro di case occupate abusivamente da persone che la camorra ha messo lì togliendole a chi, di quelle case, aveva bisogno per davvero. Il luogo dove padre Maurizio Patriciello, dall’altare della chiesa di San Paolo Apostolo, ha denunciato lo scempio della Terra dei Fuochi e le morti dei bambini malati di tumore, troppi, tutti concentrati nella stessa area. Nel parco c’è una scuola: «una scuola di trincea», dice Bartolomeo Perna, preside dell’istituto comprensivo statale 3 Parco Verde. «Siamo in prima linea insieme agli insegnanti. E non lavoriamo solo con i ragazzi, ma con le famiglie, o almeno ci proviamo. Dobbiamo far vedere una strada diversa a questi ragazzi. C’è bisogno del Terzo settore qui. C’è bisogno», ripete.