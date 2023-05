Il “Manifesto di Monte Sant'Angelo” contro mafie e corruzione

«Se non partiamo da educazione e cultura si fa fatica a considerare il contrasto alla prevenzione alle mafie come un fenomeno collettivo e di comunità. Rischia di essere una questione che interroga magistrati, forze dell’ordine e professionisti dell’antimafia» evidenzia Montà. «Noi, invece, abbiamo bisogno di una reazione che abbiamo visto nel nostro Paese solo trent’anni fa, dopo le grandi stragi. Il “Manifesto”, quindi, raccoglie dieci esempi concreti di azioni e di attività che a nostro avviso un comune, intorno al tema della cultura e dell’educazione può mettere in campo per far passare questi messaggi. L’idea è: come avvicino i cittadini, come faccio conoscere la storia delle mafie, come faccio conoscere le testimonianze, come coinvolgo i vari attori, come costruisco un patto con la comunità. Dobbiamo contaminare, intorno ai valori dell’antimafia, della giustizia, della legalità democratica e costituzionale i nostri cittadini» conclude Montà.

La proposta è lanciata. Gli enti locali e le istituzioni del territorio hanno la possibilità di avvicinarsi e conoscere il decalogo. Anche perché dal 1991 – anno in cui è entrata in vigore la legge sullo scioglimento degli enti locali a causa di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso – al mese di aprile 2023, sono stati emanati nel complesso 378 decreti di scioglimento. Segno che la strada da fare è ancora lunga. E l’educazione e la cultura possono contribuire ad arginare questi fenomeni.