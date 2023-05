Welfare sociale e culturale per rigenerare i luoghi

«Come rete, nasciamo per lavorare e innovare le pratiche culturali e artistiche di welfare e anche su una certa idea di luogo, a partire dai processi di rigenerazione», ha detto Roberta Franceschinelli, presidente della rete “Lo stato dei luoghi”. «Fa parte della missione dell’associazione prendersi cura e favorire occasioni di incontro, di confronto, di scambio di esperienze fra i soci della rete. Per questo per noi è particolarmente importante il momento dell’assemblea annuale. Dopo Milano e Roma, il gruppo di coordinamento ha deciso di organizzare questo appuntamento in un contesto differente, non urbano, che rispecchia l’eterogeneità geografica dei contesti che caratterizza tutti i centri culturali associati allo “Stato dei luoghi”. Siamo particolarmente felici di approdare in Sardegna e di farlo ancora una volta organizzando in uno dei centri culturali associati alla rete, che è Landworks, il quale fa parte quasi sin dall’inizio dell’avventura che abbiamo intrapreso come rete».

La giornata di oggi sarà aperta anche all’esterno, per incontrare le istituzioni del territorio e i progettisti culturali sardi invitati alla tavola rotonda in corso di svolgimento questa mattina. Il seminario in programma di pomeriggio tratterà i temi cari alla rete, dalla concessione degli spazi al significato del lavorare oggi in questo contesto per favorire la nascita di nuove pratiche culturali orientate al welfare. Le altre giornate saranno dedicate ai soci che arriveranno da tutta l’Italia.