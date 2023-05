Il vostro parco giochi è davvero inclusivo?

Il parco giochi è uno spazio dove tutti possono e devono giocare insieme. Già… ma in Italia non è così facile per i bambini con disabilità. Nel 99% dei parchi sono presenti esclusivamente giochi adatti ai bambini che sono in grado di arrampicarsi, correre o camminare.

Oggi si parla tanto di parchi inclusivi, ma per capire bene quale parco è inclusivo e quale non lo è, abbiamo chiesto aiuto a Claudia Protti e Raffaella Bedetti, due mamme di Rimini che da anni gestiscono il sito Parchi per Tutti dove potete trovare un elenco di parchi inclusivi, divisi per regione e per città.

Il progetto di sensibilizzazione nasce circa nel 2013 quando Protti e Bedetti hanno iniziato a chiedere all'amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna di installare nel parco giochi centrale della città una struttura gioco accessibile e fruibile da parte di tutti i bambini in modo che Cristian, figlio di Raffaella, potesse giocare con i suoi amici.