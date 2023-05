Forza nonni, non mettetevi in panchina!

Spesso, quando si parla di sport, l’associazione immediata è con le persone giovani. Eppure, uno stile di vita attivo ha numerosi effetti positivi anche per chi ha un’età più avanzata, rafforzando le ossa, migliorando la circolazione e aumentando la forza muscolare, solo per fare qualche esempio. È proprio per stimolare il movimento nella fascia d’età over 60 che è nato il progetto Mi.Gio.Act – Mi muovo, gioco, sono attivo del Centro sportivo italiano – Csi (assieme ad altri sette enti di promozione sportiva, Acsi, Aics, Asi, Csen, Mspm, Uisp e Us Acli), finanziato da Sport e Salute Spa e dal dipartimento dello Sport che durerà fino alla fine del 2023. Da poco, nel contesto di questa iniziativa, è stato pubblicato su YouTube uno spot, che incoraggia gli ultrasessantenni con lo slogan «Forza nonno! Non metterti in panchina da solo!».

«La promozione dello sport per gli over 60 avviene attraverso attività che vengono svolte da 20 comitati territoriali, quindi da 120 società sportive, dal Piemonte fino alla Sicilia, su discipline diverse, dalla ginnastica dolce al padel», afferma Giuseppe Basso, responsabile nazionale della formazione del Csi e coordinatore del progetto. «Queste attività si suddividono sostanzialmente in tre azioni, gli open day, momenti di promozione dello sport per le persone anziane, che possono avvenire anche all’aperto, lontano dai luoghi convenzionali, i corsi veri e propri e i campus, settimane residenziali e non dedicate all’attività fisica di diverso ripo». I corsi durano sei mesi e presuppongono un impegno medio di due ore a settimana nella disciplina prescelta; anche gli istruttori che le persone over 60 si trovano di fronte sono preparate a interfacciarsi con l’oro: prima dell’inizio delle attività, a gennaio e febbraio, infatti, è stata svolta una formazione sul tema dello sport per le persone anziane a loro dedicata. «La risposta da parte dei beneficiari è stata molto buona», continua Basso, «sul territorio nazionale i numeri sono importanti». A essere coinvolti sinora, infatti 3.500 over 60, per un totale di 30mila ore di attività sportiva, tra open day e corsi.