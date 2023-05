Centri di salute mentale, in Sardegna si lavora nell'incertezza totale

«Ares in pratica ricorda che le Asl hanno piena autonomia nella definizione dei rapporti con i fornitori per le attività delle comunità e tutto ciò che si svolge nel territorio di competenza. In definitiva, se ne tira fuori», accusa Gisella Trincas, presidente dell’Asarp e presidente nazionale dell’Unasam - Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale. «È davvero inquietante che un’Azienda pubblica di questo calibro non ritenga di dover esprimere una valutazione sulle scelte dei direttori generali delle Asl sarde. Anche a livello nazionale si sollecita l’apertura di luoghi che consentano di tenere le persone sotto custodia, invece in Sardegna si chiudono le comunità territoriali per destinare le strutture a tutt’altro rispetto alla salute mentale e ai percorsi di ripresa e di emancipazione delle persone. C’è una visione politico-culturale che va in una direzione diametralmente opposta rispetto ai bisogni reali dei pazienti e delle loro famiglie».

«Nell’ottobre 2022 è scaduto il contratto sessennale», racconta Stefania Matta, presidente della cooperativa sociale Asarp Uno (i cui soci non sono gli operatori, bensì i familiari dei pazienti) e responsabile della comunità terapeutica Franca Ongaro Basaglia. «Prima di quella scadenza abbiamo inviato una Pec alle direzioni della Asl e di Ares Sardegna, chiedendo di conoscere le decisioni assunte in merito alla scadenza del contratto. Nel frattempo, gli utenti hanno continuato a permanere in comunità per la prosecuzione del progetto riabilitativo. Un’altra mail di sollecito è stata inviata il 12 dicembre scorso: anche qui nessuna risposta. Il 3 gennaio 2023 abbiamo inviato una terza mail all’ufficio acquisti di Ares Sardegna, evidenziando di non aver ricevuto alcuna proroga per la prosecuzione del servizio in essere. Infatti, nessun utente è stato dimesso dai servizi territoriali. A tale comunicazione, Ares ha risposto che si poteva emettere la fattura per i pagamenti di novembre e dicembre 2022. Il 4 gennaio scorso, il dipartimento di Salute mentale ha inserito in comunità un altro utente. Ma dopo ripetuti tentativi da parte di nostra di avere delle risposte, pochi giorni fa abbiamo ricevuto una comunicazione del direttore della Asl 8 che, in risposta a una lettera dell’ufficio acquisti di Ares, dice testualmente: “Si comunica che non è intendimento di questa Direzione procedere alla richiesta di rinnovo dei servizi di che trattasi”. Insomma, oltre il danno, la beffa. Non è dato sapere, al momento, che fine faranno i pazienti e, men che meno, gli operatori della comunità. Che continuano a lavorare ma non percepiscono lo stipendio.