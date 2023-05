Figlie e figli anoressici o bulimici: a chi chiedere aiuto?

Psicosi e disturbi del comportamento alimentare sono le prime due cause di accesso in pronto soccorso per patologia neuropsichiatrica. In Italia si stima siano 3 milioni le ragazze e i ragazzi che soffrono di anoressia, bulimia e binge-eating (abbuffate incontrollate). Accanto a loro milioni di famiglie che non sanno (e non hanno) a chi rivolgersi per ricevere aiuto.

Come raccontiamo nel magazine di VITA di maggio, dal titolo Gioventù Bruciata (in calce il link per leggere l’inchiesta) alcuni sono proprio bambini. Negli ultimi dieci anni si è abbassata in modo vistoso l’età di insorgenza, con esordi frequenti già a 8-10 anni. Anche queste sono stime al ribasso, poiché esiste una grande quota di pazienti che non riesce ad arrivare alle cure. Le nuove richieste di presa in carico sono aumentate in media del 30% dall’inizio della pandemia. I numeri variano di regione in regione poiché l’offerta di servizi e di professionisti è parecchio diversificata sul territorio nazionale: a Milano ad esempio ci sono cinque ambulatori pubblici, a Palermo neanche uno. Ovunque il sistema sanitario pubblico non riesce a soddisfare tutte le domande d’aiuto.

«Di disturbi del comportamento alimentare si muore ogni giorno, da oltre trent’anni. E si muore non perché di per sé siano malattie incurabili benché subdole, ma perché non ci si può curare subito e bene», commenta Stefano Tavilla, presidente di Mi Nutro di Vita e papà di Giulia, morta a 17 anni per bulimia. «Oggi l’attesa per una prima visita è di tre mesi se il paziente è minorenne e cinque, sei mesi se maggiorenne».

A chi rivolgersi? Raccogliamo qui alcuni strumenti che pensiamo possano essere utili: