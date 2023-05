Piazze Connection, la rete dei festival antimafia

«Abbiamo cominciato a ragionare insieme qualche mese fa – spiega Nuccio Iovene, presidente di “Trame Festival”, il più antico tra i cinque - arrivando all’idea di una rete di festival contro le mafie e per i diritti. L’obiettivo è intanto quello di rompere l’isolamento che spesso vivono realtà e iniziative come le nostre, poi conoscerci, scambiarci le esperienze e fare riflessioni comuni a partire dal dopo stragi, dalla risposta sociale arrivata dopo quella stagione. La considerazione da cui nasce tutto è che da un po’ di tempo anche l’antimafia ha avvertito una certa stanchezza. Per fortuna non si spara più o si spara di meno, ma questo fa sembrare che la mafia sia diventato un problema secondario, che in un certo senso non esista più. Unire le forze ci consente di riflettere meglio».

Nuove parole, dunque, nuove idee adatte alla fase che si è aperta e che ci troviamo di fronte.

«Intanto lo facciano manovrando le armi che ci stanno più a cuore e che sono l’educazione alla legalità, la cultura, ma anche l’approfondimento, il ragionamento su quali strumenti adottare. Così come alla vigilia del maxi processo ci fu una fase nella quale si misero in atto strategie nuove di lotta alle mafie, per esempio con la legge “Rognoni - La Torre” sulla confisca dei beni ai mafiosi, o il 416 bis, come pure la nascita del pool antimafia grazie al quale si mise in campo una nuova strategia che consentì di ottenere risultati differenti da tutta la fase precedente in cui si negava addirittura l’esistenza della mafia, adesso forse si tratta di ragionare su quali passi fare dal punto di vista legislativo, investigativo, della repressione, certi che tutto quello che abbiamo visto e vissuto nel passato è stato anche frutto di grandi elaborazioni culturali. Noi vogliamo essere uno dei luoghi in cui provare a fare questa riflessione».