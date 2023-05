Quelli col J Factor

Presentazioni "serie" all'aula e alla giuria, esplicitazione del rationale di ogni progetto, ossia podcast, short stories, video, grafica. È stata però innanzitutto una festa, stamane al Politecnico di Milano, la conclusione della terza edizione di Fattore J, progetto di Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, nato «per sensibilizzare ragazze e ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia sull’importanza di una corretta informazione scientifica e sulla scelta di comportamenti responsabili per il benessere e la salute di tutti».

C’erano licei, istituti professionali e tecnici di tante città di italiane, da Genova a Milano, da Trapani a Roma. I finalisti di un percorso che «ha raggiunto ad oggi oltre 200mila giovani, attraverso incontri di formazione online e in presenza, e ha coinvolto oltre 26mila studenti delle scuole secondarie di II grado». E un paio di centinaia di loro erano arrivati nella cittadella dell’eccellenza tecnico-scientifica per presentare i lavori conclusivi del contest Fattore J “Salute per il futuro”. Con tifo da stadio a ogni power point che compariva ma anche qualche recriminazione: «Vabbè prof», raccontava uscendo un giovanissimo finalista, «quelli venuti dalla Sicilia non potevano non farli vincere, dopo un viaggio del genere. I milanesi? Beh, i milanesi perché calcisticamente alla fine dell’anno non avranno alzato un trofeo».

Tutti lavori molto belli, comunque, aldilà di chi ha vinto (sotto, ndr) o perso. E su temi importanti - sensibilizzazione sulla malattie oncologiche, Alzheimer, pazienti e caregiver, protezione dalla malattie sessualmente trasmissibili - segno che il progetto ha colpito nel segno.

Noi e il Pnrr

Fattore J è stata però anche l’occasione di misurare il grado di consapevolezza degli studenti sul significato del Piano nazionale di riprese e resilienza Pnrr e sulle aspettative dei giovani in merito. Il tutto grazie a «una ricerca, elaborata dal Politecnico di Milano, che ha visto la partecipazione di 460 studenti tra i 14 e 20 anni».

Dai dati, dicono da Janssen, «emerge che il 70% degli studenti non era ancora a conoscenza dei contenuti del Pnrr. Una volta informato sui contenuti, quasi il 50% lo ritiene importante per sostenere la ripresa dell’Italia e oltre il 40% sottolinea la necessità che sia utilizzato in modo responsabile. Rispetto alla destinazione degli investimenti, quasi il 50% individua come prioritarie ricerca e salute, seguono transizione ecologica, digitalizzazione, competitività e cultura. Questi valori generali restituiscono, da parte degli studenti, un atteggiamento di fiducia nella ricerca e di interesse per le sfide nell’ambito scientifico. La maggioranza ritiene che la medicina del futuro debba essere prima di tutto avanzata tecnologicamente per offrire soluzioni sempre più personalizzate ed efficaci».

Secondo il parere del panel intervistato, «occorre promuovere con più forza una medicina “di prossimità”, più capillare e in grado di garantire maggiore equità nell’accesso alle cure. In ultimo, avere una maggior disponibilità di specialisti e operatori sanitari».