Sardegna, regione per turisti ma non per i dializzati

«Dopo aver ricevuto una risposta negativa, e in alcuni casi neppure quella, i pazienti dializzati che desiderano venire in vacanza in Sardegna richiedono il nostro intervento per garantirsi la possibilità di un posto dialisi», è il commento di Zucca. «Dispiace constatare che la nostra regione, nonostante si professi a vocazione turistica, non sia in grado di offrire una programmazione adeguata del servizio e di rispondere alle numerose richieste che pervengono non solo dalla penisola e dai residenti, ma anche da turisti provenienti dall’estero. «A farne le spese sono ovviamente i malati che purtroppo non potranno arrivare in Sardegna, se non grazie a quei pochi centri dialisi che hanno dato la loro disponibilità all’inserimento degli stessi, in turni destinati ai pazienti in carico stabile. La nostra Costituzione garantisce a tutti il diritto alla salute, ma evidentemente non a chi purtroppo risulta essere attaccato ad una macchina per poter continuare a vivere».

La Regione, in verità, ha tentato di porre rimedio due anni fa con un provvedimento che però si è rivelato un autentico flop. Nel giugno 2021, la direzione sanitaria dell’Ats – Azienda tutela salute della Sardegna aveva diramato una delibera per promuovere i progetti dialisi vacanza. Il costo orario per il personale infermieristico delle Unità ospedaliere di Nefrologia e dialisi era stato fissato in 35 euro lordi all’ora. Nessuno aveva risposto all’invito. Nel successivo mese di luglio era arrivata una seconda delibera, con la quale si prendeva atto “che, per mero errore materiale, nella deliberazione n. 472 sopra richiamata il costo orario delle prestazioni aggiuntive per il personale infermieristico è stato fissato in euro 35,00 anziché euro 45,00”, quindi si rettificavano le “disposizioni per l’erogazione di prestazioni di dialisi a pazienti nefropatici provenienti da altri territori nel periodo estivo”. Nonostante ciò, il risultato non è cambiato.

Denotti e Zucca precisano di aver più volte cercato di parlare con l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, «ma non ha mai risposto alle nostre mail congiunte e neppure alle telefonate». Più passano i giorni, più la situazione diventa ingestibile. «Quella dei non residenti che si vedono negata la possibilità di proseguire per un tempo limitato le loro cure in Sardegna, non è che la punta dell’iceberg di una situazione ancor più grave che ormai colpisce anche i dializzati sardi: 1.500 persone che, per sottoporsi alle terapie, fanno riferimento a uno dei 35 centri dialisi presenti nell’Isola. Chi, per esempio, è costretto a recarsi in un’altra regione d’Italia per sottoporsi a cure o a interventi chirurgici, al suo rientro in Sardegna può avere difficoltà a trovare un posto in un centro dialisi», spiegano i rappresentanti delle due associazioni.