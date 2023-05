1963, nasceva il primo Villaggio del Fanciullo Sos in Italia

Partiranno sabato 20 maggio da Trento le iniziative per celebrare i 60 anni di Sos Villaggi dei Bambini. Il capoluogo trentino è del resto la città dove, nel 1963, nacque il Villaggio del Fanciullo Sos, primo Villaggio Sos nel nostro Paese. Nello stesso anno nasceva l’Associazione Nazionale Sos Villaggi dei Bambini, oggi presente in Italia con cinque Villaggi Sos (Trento, Vicenza, Saronno, Mantova, Ostuni) e tre Programmi (Calabria, Torino e Milano).

In questi sei decenni, centinaia di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi, hanno trovato nel Villaggio Sos un ambiente sicuro in cui poter crescere, in cui vivere le proprie speranze e paure, in cui cercare di ricostruire, dove possibile, un rapporto con la propria famiglia.

Il Villaggio del Fanciullo Sos di Trento anno dopo anno è diventato parte della comunità trentina «Se pensiamo a questi 60 anni, passano davanti ai nostri occhi i volti delle bambine e bambini che hanno fatto la storia umana del Villaggio, che hanno condiviso con noi le loro vite, speranze e affetti. Pensiamo all'impegno, alla competenza ed alla sensibilità delle nostre mamme Sos, prima, e poi delle nostre educatrici ed educatori e di tutti coloro che operano nel nostro Villaggio, in quello che è un lavoro ma anche, e forse soprattutto, una profonda esperienza di vita», afferma Alberto Pacher, presidente del Villaggio del Fanciullo Sos di Trento. «Pensiamo alle centinaia di volontarie e volontari, alle decine di associazioni che ci hanno donato una parte, bellissima, del proprio impegno, alle socie e ai soci della nostra cooperativa. Pensiamo anche alla fondamentale vicinanza delle istituzioni trentine, dal Comune di Trento alla Provincia Autonoma, dai servizi sociali territoriali al Tribunale per i Minorenni, con le quali si è andato via via costruendo un rapporto basato sulla fiducia. Pensiamo anche alle tante realtà economiche e alle migliaia di donne e uomini che hanno manifestato, spesso con la discrezione che è propria di tanti animi sensibili, la loro concreta vicinanza e solidarietà al nostro Villaggio».

Per dare spazio all’impegno e alla vicinanza di tantissime persone è previsto un ricco programma che, oltre a coinvolgere le istituzioni e le autorità, vuole avvicinare la comunità trentina, i cittadini e le cittadine che hanno creduto, e continuano a credere tutt’oggi, nel Villaggio del Fanciullo Sos di Trento, manifestando sempre la loro vicinanza e il loro impegno.

La manifestazione partirà dal Villaggio del Fanciullo Sos di Trento, in via H. Gmeiner 25, alle ore 11, alla presenza di Alberto Pacher, presidente del Villaggio del Fanciullo Sos Trento, Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento (da confermare), Franco Ianeselli, sindaco della Provincia Autonoma di Trento, Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento (da confermare), Clemens Mantl, Console Generale d’Austria a Milano, Dereje Wordofa, presidente di Sos Children’s Villages, Maria Grazia Lanzani, presidente di Sos Villaggi dei Bambini Italia.

Questa - sottolinea una nota - sarà l’occasione per ricordare l’importante sostegno di coloro che hanno reso il Villaggio del Fanciullo Sos una congiunzione tra il mondo com’è ed il mondo come potrebbe e dovrebbe essere. Un mondo fatto di solidarietà, di attenzione, di relazioni pulite, di ascolto, di condivisione e di vicinanza.