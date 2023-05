I giovani qui sono protagonisti. Oltre "l'effetto wow"

Oggi questi giovani – una ventina quelli in prima linea nella progettazione e nell’organizzazione delle attività, circa 300 quelli già coinvolti nei territori, per esempio con “weekend trasformativi” – attraverso Emanuele e Giulia siedono ai tavoli di StartNet, sia a livello operativo che di governance. «Ogni volta che la rete si riunisce, ci sono due sedie per noi», racconta Giulia. Lì come negli altri contesti che hanno imparato a frequentare, dagli enti locali alle università, a farli impazzire – racconta – è «l’effetto “wow”»: perché «spesso gli adulti non pensano che noi ragazzi abbiamo un background di esperienza e così quando ci ascoltano per davvero sono sempre un po’ sorpresi di scoprire che ciò che diciamo ha senso, che il nostro punto di vista fa vedere cose a cui loro non avevano pensato… Si sorprendono proprio della consistenza della nostra proposta. Questo percorso ci ha fornito la cassetta degli attrezzi per essere changemaker, abbiamo imparato il design thinking ma la cosa più rivoluzionaria per me è l’aver avuto la possibilità di fare sentire la mia voce, di superare la sensazione di solitudine, acquisire la consapevolezza che le cose si possono cambiare. È una figata», dice.

I primi due esiti di StartNet Youth sono il Manifesto dei giovani per la transizione scuola-lavoro, presentato a maggio 2022, ricco di proposte come il mentore per l’orientamento e il format “StayCool” messo a punto dai ragazzi e oggi proposto a scuole e enti locali per affrontare con i giovani di un territorio i temi della transizione scuola-lavoro in modo partecipato e attivo. «Stiamo lavorando anche ad una pubblicazione metodologica su come creare e portare avanti una community giovanile», anticipa la coordinatrice Ferrante. Il segreto per lei sono le cinque “C”: cura, crescita, community manager, coinvolgimento e co-creazione. Per Giulia è più semplice: «Ascoltateci».

