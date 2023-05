Giraud e Petrini: la transizione ecologica non può più aspettare

"Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità" (Slow Food Editore / Libreria Editrice Vaticana, pp. 176, euro 18) è un libro curato da Stefano Arduni, con Carlo Petrini e Gael Giraud. È un libro, presentato ieri al Salone internazionale del Libro a Torino, che mette insieme degli opposti: un sacerdote gesuita ed un uomo di sinistra agnostico, che hanno percorsi e storie diverse che, tuttavia, si ritrovano a partire dalla transizione ecologica, non seguendo la retorica della decrescita infelice, ma di un cambiamento felice.

Gael Giraud, prima di essere un gesuita è stato un economista internazionale (chief economist dell’Agence française de développement) che già 10 anni fa aveva affrontato il tema della transizione ecologica a partire dalla crisi finanziaria dei mutui subprime mostrando che la transizione ecologica è un progetto sociale in grado di far uscire l'Europa dalla trappola in cui l'ha fatta precipitare l'eccesso finanziario e suggerisce modi per rimuovere gli ostacoli finanziari alla sua attuazione.

Gli impatti dei cambiamenti climatici, tra cui inondazioni, incendi e perdita dei raccolti, stanno distruggendo ecosistemi, case, infrastrutture, fattorie e aziende. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno prestando sempre maggiore attenzione a ciò che questi eventi significano per le banche e il sistema finanziario. «Le banche oggi bloccano la transizione ecologica. Il 95% del capitale delle banche europee è investito in attività fossili. Non siamo contro le banche, ma dobbiamo fare in modo che le banche siano alleate del processo di transizione ecologica. Abbiamo bisogno di banche verdi che siano in grado di finanziare la transizione che ha un costo indicativo di 95 trilioni di dollari». La Banca centrale europea, ad esempio, sta segnalando alle banche che devono pianificare e realizzare la loro transizione dal finanziamento dei combustibili fossili, per rispondere non solo ai propri rischi, ma anche alla scienza e ha quello che abbiamo sotto gli occhi in questi giorni in Italia. Le grandi banche dovrebbero essere preoccupate per i rischi climatici. I prestiti per attività legate ai combustibili fossili rischiano di perdere rapidamente valore, causando gravi perdite alle banche che li detengono. Tuttavia, nonostante la maggior parte delle promesse di raggiungere emissioni "zero" entro il 2050, le grandi banche statunitensi rimangono i maggiori finanziatori di combustibili fossili al mondo. Eppure la scienza dimostra che il cambiamento climatico pone rischi nuovi e sostanziali, richiedendo una maggiore attenzione all'interconnessione dei sistemi finanziari e ambientali e a ciò che tali relazioni implicano per altri attori finanziari e misure di gestione del rischio. Poiché il cambiamento climatico colpisce simultaneamente, ripetutamente e spesso in modo permanente i sistemi naturali e umani in tutte le aree geografiche.

«Il problema non è solo finanziario, ma dipende da come produciamo e distribuiamo il cibo, spiega Carlin Petrini. Aggiunge Arduini: « Attualmente nel mondo vi sono 8 miliardi di persone, ma produciamo cibo per 12 miliardi, il settore alimentare è uno dei principali responsabili del cambiamento climatico. C’è uno spreco di proporzioni bibliche: il 33% di quello che produciamo significa 1,5 miliardi di tonnellate all’anno. È uno spreco che è funzionale a un modello economico che considera il cibo un prodotto di scarso livello e di scarso valore. Si produce in eccesso, in modo che l’offerta sia sempre superiore alla domanda e i prezzi rimangano bassi».