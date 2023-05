L’inclusione che si nutre attraverso il cibo sostenibile

In programma, per un minimo di sessanta e un massimo di 120 giovani (15/30 per ogni Regione coinvolta nel progetto), percorsi formativi online e personalizzati, volti a rafforzare le competenze relative alla creazione di sistemi alimentari sostenibili e delle capacità di comunicare la sostenibilità. Prevista anche l’attivazione di “Poli della Sostenibilità alimentare” che prevedano il confronto tra società civile e decision - makers per la creazione di sistemi alimentari del cibo sostenibili rivolti tutta la cittadinanza, così come la rilevazione di gruppi giovani da coinvolgere in tavoli partecipati sulle politiche locali del cibo, organizzati con e dai Comuni partner. Attori del cambiamento che parteciperanno anche al concorso che premierà le migliori idee green legate al tema del cibo sostenibile (saranno scelte dalle 4 alle 8 progettualità, al massimo due per regione, ognuna delle quali riceverà un importo compreso tra quattromila e ottomila €).

C’è tempo sino al 26 maggio per candidarsi singolarmente o come gruppo informale/associazione giovanile, compilando il form presente sul sito lvia.it/2023/05/05/in-cibo-civitas-apre-il-bando-per-giovani-dai-15-ai-30-anni , da cui potere scaricare tutto il bando. Le informazioni si possono richiedere anche scrivendo alla mail italia@lvia.it o rivolgendosi ai focal point presenti sul territorio.