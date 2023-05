Capaci, fare memoria con la prossimità

Le parole del capo dello Stato

Furnari ragiona dell'invito, arrivato da un grande siciliano, Sergio Mattarella, che oggi rappresenta l'unità nazionale: «È di grande valore l'invito che il capo dello Stato ci fa quando ci esorta a scolpire nella memoria gli eroi della legalità e non i mostri delle mafie, perché la diffusione del modello positivo di chi ha messo a disposizione la propria vita per una comunità più giusta è il vero messaggio da cui partire».

Capaci di Crescere è nato nel 2015 a Catania in un ente sottratto all’incuria e alla criminalità, situato nel popolare quartiere di Librino che il Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese sociali siciliane, con i suoi soci e la Fondazione Èbbene con i suoi centri di prossimità, hanno restituito alla collettività. Da quel luogo simbolico – in cui ogni anno il 23 maggio attorno all'albero Falcone si sono incontrati giovani e Istituzioni – è nata l'idea di rafforzare all'interno della Rete nazionale di Fondazione Èbbene il lavoro di approfondimento sul tema del contrasto alle mafie e di trasformarlo in un cartellone che in tutta Italia, in occasione dell'anniversario della Strage di Capaci, stimolasse la realizzazione di appuntamenti in cui dialogare con i giovani e le comunità di legalità costruita, possibile, concreta.

Un manfesto di 21 iniziative

«Nel 2023», riprende la presidente, «Capaci di Crescere è un cartellone (un manifesto direi!) di 21 appuntamenti che in tutta Italia raccontano come il terzo settore, ed in particolare la Rete di prossimità che Fondazione Èbbene promuove, siano attori di legalità attraverso la traduzione in azioni concrete dei valori che la mafia vuole azzerare: l'uguaglianza, il rispetto, la fiducia, la responsabilità . La chiusura di questa esperienza diffusa sarà ancora una volta attorno all'albero Falcone di Librino dove tutto è cominciato».

Saranno centinaia i ragazzi coinvolti ma anche gli operatori, le Istituzioni, i professionisti, da Sud a Nord: «Un grazie a tutti loro per essere testimoni concreti e operosi», dice Furnari, «ancora una volta è la prova che insieme siamo Capaci di Crescere...e Capaci di generare un cambiamento con la prossimità».

La foto in apertura è di T. Genitle per Agenzia Sintesi