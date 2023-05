Il museo interattivo che cambia la narrazione della strage di Capaci

Un grande archivio che diventa memoria viva in un luogo nel quale non fare solo i conti con una strage. Un progetto che parte dalla bellezza di un luogo, dei suoi abitanti per raccontare un’altra Capaci, anche un’altra Sicilia. MuST23 è, infatti, memoria, esperienza e creazione di futuro. Vuole essere il luogo in cui fermarsi e il momento da cui ripartire. A curare la direzione artistica di questo ambizioso progetto, presentato alla vigilia del 31° anniversario della strage ma anche partirà a settembre, è l’artista-compositore Daví Lamastra che ha voluto avvicinare la storia di Giovanni Falcone e il 23 maggio 1992 con uno sguardo diverso, partendo dalle ceneri di una esplosione drammatica destruttura spazio e tempo per creare possibilità.

«L’idea è allontanare il più possibile la prima immagine che viene fuori facendo il nome di Capaci, legato ai concetti di strage, violenza, sopraffazione – spiega lo stesso direttore artistico - contrapponendo quelli di vitalità e bellezza. Quando sono arrivato a Capaci un anno fa mi ha colpito lo splendore di questo luogo. Mi sono immediatamente convinto di questo progetto, nonostante fosse fuori dal mio solito ambito lavorativo essendo impegnato in Asia, Medioriente, Africa, Stati Uniti. Ho trovato un mondo bellissimo fatto di persone autentiche, profondamente ferite da uno stigma cucito loro addosso. Quando di dice Capaci, infatti, si pensa alla bomba. In gergo si chiama “conflitto drammaturgico”. Quello che vogliamo provare a raccontare è una storia a lieto fine. I containers sono un po’ un truccio scenico perché verranno realizzati con la logica di un treno, collegati tra di loro a creare un grande tunnel, come quello in cui è stata collocata la bomba poi esplosa, facendo provare quella emozione che io stesso ho provato quando mi hanno raccontato tutta la storia. Al momento stiamo lavorando all’aspetto cromatico, per esempio pensando ai bambini che vogliamo attrarre attraverso il concetto di gioco che crea bellezza, cassa di risonanza per tenerli lontani dalle logiche della mafia».

Un gioco anche si parole, fondamentali nel concetto di narrazione...

«Per essere più capaci di…. abbracciare, di amare, di resistere, costruire. Tanti verbi per quanti sono i giorni dell’anno, come fosse un lunario all’interno del quale ognuno può scegliere a cosa associare la propria capacità di essere e agire».

Una narrazione che vuole essere diversa dal solito. Ma lei, a cosa pensa quando si parla di Sicilia?

«Aldilà del fatto che sono attratto da tutto quello che è legato alla terra - conclude Davi Lamastra - le dico che la prima cosa che faccio quando arrivo proprio a Capaci è andare in un baretto che ho eletto il mio preferito e fare colazione con i limoni. Sono per me la cosa che più rappresentativa di questa terra sia dal punto di vista del colore, che del gusto e del profumo. Solo questo varrebbe una gita dalla Cina, dal Medioriente, dai luoghi in cui lavoro è nei quali c’è molta ricchezza ma non questa bellezza. La Sicilia e la Sardegna sono per me due continenti, ma la Sicilia ancor di più; la amo perché ha una varietà legata agli artifici della bellezza, è straordinaria da ogni parte anche per le grandi influenze. letterarie, culturali e musicale che l’hanno attraversata. Unica veramente».