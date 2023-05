Conto alla rovescia per l'estate Dynamo Camp: anche in 5 città

Si avvicina l’estate Dynamo. Al Camp di Limestre partono i programmi, che, dal 1 giugno al 24 settembre, accoglieranno bambini e adolescenti con patologie gravi o croniche, pronti a vivere un’esperienza indimenticabile in quello che è il primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia, un luogo meraviglioso strutturato ad hoc, per far vivere ai suoi ospiti esperienze sfidanti e divertenti, mai provate prima, con lo scopo dello svago e dell’acquisizione di fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Alcuni programmi sono dedicati ai soli bambini e ragazzi, e altri all’intera famiglia.

E Dynamo dal 12 giugno sarà anche fuori dal Camp, sul territorio italiano, con programmi in numerose città, nei Dynamo City Camp, spazi strutturati ad hoc per svolgere attività progettate e proposte secondo la Terapia Ricreativa Dynamo, da Staff qualificato e volontari formati di Dynamo Camp. I programmi sono gratuiti e rivolti a bambini e adolescenti, dai 6 ai 17 anni, con patologie gravi o croniche.

I programmi estivi saranno attivi sul territorio italiano a Milano, per 10 settimane presso la sede di Dynamo Camp a Milano, in via Bovio 6, in uno spazio attiguo a quello che diventerà il primo Dynamo City Camp permanente fuori da Limestre, che verrà inaugurato in autunno; a Firenze, per 10 settimane, in partnership con la cooperativa sociale Contesto-Inclusion Hub, presso la Scuola Dino Compagni messa a disposizione pro bono, per il secondo anno consecutivo, dal Comune di Firenze; a Roma, per 8 settimane, presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nello spazio del Consultorio Familiare, messo a disposizione pro bono; a Genova, per 3 settimane, in partnership con l’associazione Emozioni Giocate; a Termoli, per 4 settimane, in collaborazione con A.PSI.Molise.

Le famiglie che volessero informazioni e per partecipare ai programmi nelle città possono scrivere a recruitingcitycamp@dynamocamp.org