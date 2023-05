Stereotipi di genere e disuguaglianze sociali, duri a morire

Strategico il ruolo dell’educazione e della formazione sin dalla scuola dell’infanzia. È richiesta un’attenzione al linguaggio e alla rappresentazione dei generi nei libri di testo, dove ancora gli uomini svolgono tantissime professioni, mentre le donne troppo spesso sono maestre o svolgono ruoli di cura. In Italia, pur essendoci nella fascia tra i 30-34 anni il 33,3% di laureate rispetto al 20,4% di laureati, il vantaggio femminile nell’istruzione non si traduce in un concreto vantaggio sul mercato del lavoro, per lo meno in molti settori: il tasso di occupazione femminile è più basso di quello maschile di 19 punti percentuali e si riscontra ancora un basso tasso di donne laureate nelle discipline Stem (il 17,6% contro il 33,7% degli uomini laureati). Nei risultati in matematica e scienze i divari di genere spesso si saldano con quelli territoriali e socio-economici: i punteggi più bassi per le studentesse si rilevano in Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Non a caso, il Pnrr individua nel potenziamento dell’insegnamento delle materie Stem nei diversi cicli scolastici uno degli assi del percorso per la parità. Ma oggi è stata richiamata la segregazione formativa anche per gli uomini: sono troppo pochi quelli che decidono di formarsi in ruoli educativi e di cura, e questo si riflette poi nel numero basso di insegnanti uomini nelle scuole: quella italiana è la scuola più rosa d’Europa.

Gli stereotipi condizionano persino gli algoritmi, che si nutrono di dati: nel processo di raccolta e selezione si possono celare molteplici stereotipi e tendenze nei processi di reclutamento, nella diagnostica medica, nei motori di ricerca. Nei nuovi modelli di intelligenza artificiale generativa, come il discusso ChatGpt4, l’algoritmo può catturare e riprodurre categorizzazioni esistenti nei dati, poi ripetutamente rinforzate dalla loro reiterazione. Le soluzioni? La sensibilizzazione degli utenti legata alla trasparenza e al rafforzamento dei controlli; maggiori responsabilità da parte di chi realizza e sviluppa gli algoritmi; di conseguenza, una stringente regolamentazione. Occorre, dunque, progettare standard su cui testare e sviluppare gli algoritmi e, prima ancora, per valutare la qualità dei dataset da cui i sistemi imparano e si addestrano. Sul secondo aspetto, il punto di partenza è certamente l’aumento della presenza delle donne nei gruppi di lavoro che progettano, istruiscono e monitorano modelli di elaborazione di dati e algoritmi, possibilmente coinvolgendo gli stakeholder interessati, come le organizzazioni che si occupano di parità di genere e gli utenti finali. Sarà interessante scoprire la proposta legislativa che il Parlamento europeo approverà a metà giugno, volta a regolamentare l’intelligenza artificiale con una serie di obblighi per i produttori, requisiti di trasparenza e sanzioni. L’impatto di questo regolamento dipenderà dalla sua implementazione e da come potrà interagire o adattarsi con l’evolvere delle tecnologie e l’emergere di nuovi rischi.