Boom di poveri nel Mezzogiorno: senza Terzo settore non si arriva a fine giornata

Capita spesso che Nicola apra il frigorifero, ci guardi dentro e poi rimanga mezzo ipnotizzato. Sta fermo lì, quasi imbambolato. E in quell’attesa si fa strada una domanda “cosa mangio adesso?”. Una domanda che non ha niente a che vedere con l’indecisione del non sapere cosa scegliere, verso quale comparto dell’elettrodomestico allungare la mano e tirare fuori qualcosa per prepararsi il pranzo. Il frigo di Nicola è quasi completamente vuoto, certi giorni lo è del tutto. Ma quanti Nicola ci sono in Italia? Troppi. Nicola vive in povertà assoluta. E la povertà assoluta è, prima di tutto, questa cosa qui: avere fame e non avere cibo, aver bisogno di vestiti e non avere soldi per comprarli, essere malati e non riuscire a curarsi. Negli ultimi anni la quota di persone in povertà assoluta è aumentata in modo generalizzato in tutto il Paese. Nel 2021, le persone in povertà assoluta erano 5,6 milioni (i dati sul 2022 saranno disponibili solo nell’autunno del 2023). Ma la povertà non è distribuita in modo uniforme su tutto il territorio, in certi zone esplode.