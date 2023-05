Gaël Giraud, a Pesaro l'incontro pubblico con l'economista della transizione ecologica

In programma mercoledì 31 maggio alle ore 18,00 presso Palazzo Montani-Antaldi a Pesaro, in via Passeri n. 72, nell’ambito del ciclo di conferenze “Le sfide dell’oggi e il futuro dell’economia. Dialoghi, esperienze e testimonianze”, incontro con il gesuita ed economista francese di fama internazionale Gaël Giraud, a partire dal suo ultimo libro “Il gusto di cambiare – La transizione ecologica come via per la felicità” (Libreria Editrice Vaticana e Slow Food Editore). L’incontro sarà un’occasione per presentare al pubblico il contenuto e le tante sollecitazioni che il libro offre attraverso un dialogo diretto con l’autore, intervistato dal giornalista Stefano Arduini, direttore responsabile di Vita Magazine e Vita.it.

Il volume, un confronto a tutto campo fra Giraud e Carlo Petrini sollecitati dalle domande di Arduini, in vendita nelle librerie italiane dallo scorso 18 maggio, propone un dialogo fra l’eccezionale competenza nelle scienze gastronomiche del fondatore di Slow Food e la radicale conoscenza delle questioni economico-finanziarie di Giraud. Obiettivo: ragionate sul cibo come elemento che ci configura e incide in maniera determinante sul nostro rapporto con la natura, e sull’uso politico della moneta per avviare processi di impatto ambientale innovativi e soluzioni virtuose all’attuale crisi ambientale e sociale. Il considerare uomo e natura come “comunità di destino” impone con urgenza un approccio all’economia e alla finanza radicalmente diverso dal paradigma neoliberista, così come modelli di produzione e di consumo capaci di rendere ciascuno libero di contribuire alla costruzione di beni comuni (sanità, energia, lavoro) e di essere protagonista di un progetto e di un impegno collettivo. Di fronte alle domande chiave: «Quali percorsi per costruire economie comunitarie? Quali strumenti finanziari innovativi per irrobustire le economie locali? Cittadini cooperativi o competitivi, solidali o individualisti?» che rappresentano alcune tra le questioni politiche fondamentali affrontate nel libro e che l’incontro stimolerà ad affrontare, le proposte di Giraud rappresentano delle vie di salvezza possibile nel cammino sulla via della sostenibilità.

L'EVENTO

Dopo i saluti del Comitato Scientifico dell’iniziativa e dell’Arcivescovo di Pesaro e Urbino, Monsignor Sandro Salvucci, al centro dell’incontro saranno quindi le riflessioni dell’economista francese, sollecitato dalle domande del giornalista Arduini, in uno stimolante scambio intellettuale, ricco di sollecitazioni e di proposte per dare al nostro pianeta, attraverso l’impegno sia individuale sia collettivo di ciascuno, un futuro economicamente e socialmente sostenibile.