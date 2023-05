“MusicaInGioco”, le Orchestre sociali che favoriscono l'inclusione dei ragazzi più fragili

«In Puglia, le attività del sodalizio hanno dato la possibilità ad oltre 10.000 bambini e ragazzi, anche detenuti, di vivere la bellezza della musica dando vita alle Orchestre sociali» spiega Gargiulo. «Le Orchestre sociali sono oggi presenti in diverse zone d’Italia, alcune in modalità diversa dalla nostra, senza un raccordo unico che porta avanti questa esperienza, ma tutte con la stessa finalità: l’idea di offrire un’opportunità gratuita e inclusiva ai ragazzi attraverso il prestito degli strumenti e le lezioni» (in allegato, in fondo all'articolo, la presentazione dei cori e orchestre sociali giovanili che nel giugno 2022 hanno partecipato al convegno nazionale a Piazzola su Brenta, per trovare l'esperienza più vicina al proprio territorio, ndr). I nuclei orchestrali o corali di “MusicaInGioco” sono presenti in diverse città pugliesi, da Bari a Vieste, da Francavilla Fontana a Massafra, da Mola di Bari a Lecce passando per Conversano, arrivando a toccare 15 centri.