Mèntore cioè attore dell'inclusione

I mentori sono un “ponte” verso la comunità territoriale e l’inclusione sociale per i minorenni stranieri che arrivano soli in Italia e che diventano maggiorenni. È questa la fotografia scattata dalla prima indagine “Coming of age. Il mentoring come strumento di inclusione sociale per giovani con background migratorio”, presentata ieri e Roma e promossa da Refugees Welcome Italia e Fondazione Hapax/Mentoring con lo scopo di analizzare le esperienze di mentoring realizzate in Italia negli ultimi 5 anni dalle realtà che le hanno promosse. In tutte le esperienze mappate l’importanza del coinvolgimento e della mobilitazione della società civile riveste un ruolo centrale.

Sono 20.089 i minori stranieri non accompagnati censiti nel nostro paese al 31 dicembre 2022: un numero in forte crescita rispetto al 2021 (+64%) e condizionato anche dalle crisi umanitarie che hanno interessato l'Ucraina e il Sudan. Il sistema di tutela specifico per i minorenni stranieri (Msna) che arrivano soli in Italia sembra infrangersi di fronte al compimento dei diciotto anni, momento in cui vengono improvvisamente meno gli obblighi di tutela e protezione da parte dello Stato. Qui entra in gioco la figura del mentore che si inserisce in un vuoto legislativo, sociale ed educativo. «Il mentore riveste una funzione fondamentale», spiega Fabiana Musicco, presidente di Refugees Welcome Italia. «Facilita la creazione e il consolidamento di legami e relazioni significativi. Inoltre, stiamo riscontrando come la società civile risponda in modo molto positivo alla chiamata delle organizzazioni del Terzo settore, un segnale che evidenzia come tanti desiderano esercitare la propria cittadinanza attiva e considerano il mentoring un buon modo per farlo».



Mentoring al centro della tutela

Dalla ricerca emerge come l’esperienza del mentoring si configuri come il punto nodale di questioni molto ampie dove al centro, oltre al tema della tutela dei giovani diventati maggiorenni in una condizione di evidente svantaggio sociale legato alla complessità del viaggio migratorio, si aggiunge l’assenza sul territorio italiano di una rete sociale e familiare adeguata. «È nostra convinzione che il mentoring sia un elemento importante verso l’inclusione sociale. Dobbiamo sostenere e facilitare la creazione di una letteratura sulle pratiche di mentoring», dice Giulia Savarese, direttrice Programma Mentoring, Fondazione Hapax. «Quest’indagine è uno dei primi modesti tentativi di mettere nero su bianco ciò che riguarda il mentoring in Italia. Ci piace pensare che sia una sollecitazione per tutti noi, che faccia emergere altre domande, quindi altre ricerche», commenta Roberta Giunta, responsabile Formazione, Refugees Welcome Italia. Per le prossime indagini «sarebbe interessante coinvolgere i mentees stessi e anche capire le loro esperienze con una differenziazione di genere tra uomini e donne», propone Ivan Mei, responsabile Protezione minori Unicef. «Non vogliamo trasformare i mentori in professionisti, ma fare un lavoro di coordinamento. I ragazzi non accompagnati devono passare tre tipi di transizioni: dall’adolescenza all’età adulta, dal paese di origine al paese di arrivo, da esperienze potenzialmente traumatiche al superamento di questi traumi. Che tipo di ruolo può avere il mentore? Non deve essere solo una figura che affianca, ma deve rafforzare la capacità di autonomia del mentee».

L’indagine analizza le esperienze di mentoring realizzate dalle realtà che le hanno promosse: Defence for Children Italia (Genova), Cir (Roma), Programma Integra (Roma), Esserci (Torino), Cidis (Perugia), Refugees Welcome Italia (Palermo, Roma e Ravenna), Ciac (Parma), Sperimentazioni Tutori Sociali (Esserci Torino, Cir Catania, Oxfam e Associazione dei tutori volontari, Toscana).

Anche se non è ancora possibile elaborare una valutazione definitiva e scientifica sulle ricadute delle relazioni di mentoring sui percorsi di inclusione dei giovani cui si rivolgono, l’indagine quantitativa ha esaminato quattro territori (Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Piemonte) dove sono attivi i progetti Fianco a Fianco, Re-Generation, Tutela Sociale Never Alone – Toscana e Tutela Sociale Never Alone – Piemonte. Sono 171 i matching attivati in queste regioni. Il numero di percorsi di mentoring interrotti prima del termine previsto (12) è molto basso, a testimonianza dell’efficacia di questo modello d’intervento. In prevalenza, le donne si fanno carico del ruolo di mentore (139), con una fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni. Solo un numero molto basso di mentori possiede un background migratorio. I mentees sono prevalentemente uomini (108 senza contare la Toscana), la maggior parte dei quali si trova in accoglienza istituzionale.