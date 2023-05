Molise, contro lo spopolamento dei piccoli borghi arriva la street art

Nel comune sono pronti ad accogliere un grande pubblico ma, anche dopo la chiusura del festival, le opere d'arte rimangono visibili, creando un patrimonio culturale permanente per la città e la regione. Inoltre, il festival ha creato legami duraturi tra gli artisti e la comunità locale, aiutando a promuovere la cultura e l'arte nel Molise e diventando un punto di riferimento per appassionati di tutto il mondo.

«Civitacampomarano è un suggestivo borgo del Molise. Il mio legame con questo paese, non è solo artistico, ma anche biografico», racconta Pasquini. «Tutto nasce da un’email che ho ricevuto nel 2014: un invito a fare tappa nel borgo molisano per dipingere i muri del centro storico ormai quasi completamente disabitato. Quando sono arrivata , i suggestivi scorci del paese sono rimasti impressi per sempre nella mia memoria. Per me non è un paese qualsiasi è il paese natale di mio nonno, delle estati della mia infanzia, ma questo l’autrice della mail non lo sapeva. Era il 2015 quando ho dipinto per la prima volta su vecchie porte, e angoli dimenticati per ricordare quello che ora non c’è più: molte case bellissime ora sono vuote, lo spopolamento è stato enorme e Civitacampomarano. Nato da una coincidenza, questo progetto artistico coinvolge un paese intero. Gli abitanti del borgo mi hanno subito adottano e i miei lavori sono diventati motivo di orgoglio e punto di partenza per una riscoperta e una valorizzazione del centro antico. Attirando fin da subito l’interesse della stampa e della televisione nazionale, consolidando un legame che nel tempo si è trasformato nell’idea di questo Festival».