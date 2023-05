Sbarchi, Bari accoglie 600 migranti. Le ferite dei minori vittime di violenze in Libia

Al momento, sono duecento le persone per le quali sono state completate le operazioni di sbarco: 33 sono state affidate al 118 per visite sul posto o consulenze specialistiche presso i tre ospedali di Bari San Paolo, Di Venere e Policlinico. Per 14 di loro è stato necessario il ricovero a causa delel critiche condizioni di salute per diabete, traumi vari e talassemia. Due i minori ospedalizzati con gravi ustioni agli arti. L’arrivo in Italia segna per i migranti la fine della prima parte del loro drammatico viaggio in cerca di un futuro migliore. «Qualcuno ha dei parenti in Europa, altri stanno fuggendo dal loro Paese senza un obiettivo ben preciso se non quello della fuga da una situazione peggiore di quella di prendere il mare» rileva Conte. «Quello che ci dicono spesso è che il mare a volte, soprattutto questo tratto di mare, nonostante sia la rotta più mortale al mondo è più sicuro della terra. E questa è una cosa su cui ragionare rispetto a quando si pensa sul perché le persone partono».