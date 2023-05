“Scenabili”, la bellezza del teatro per gli studenti con disabilità

Anche chi di solito parla poco e comunica con fatica non ha nascosto la sua emozione per il cammino fin qui fatto. «E’ stato bello» ha detto uno dei giovani studenti con autismo che partecipa al laboratorio. «Mi sono divertito molto», poche e semplici parole per ribadire che questi laboratori di educazione teatrale promossi nelle scuole possono rappresentare occasioni importanti per gli studenti con disabilità e le loro famiglie. «Grazie al collegio docenti e al supporto del nostro Dirigente, Mauro Visaggio, la nostra scuola è molto attenta al tema dell’inclusione. Anche perché gli studenti con disabilità non possono essere relegati solo alle attività educative. Servono anche ulteriori attività didattiche per stimolarli. L’esperienza ci dice questo genere di interventi» conclude D’Altorio «non solo favoriscono il raggiungimento di determinati obiettivi, ma proiettano gli studenti nel futuro, offrendo piccole competenze spendibili nella vita di tutti i giorni.

Come nel caso del teatro, in cui sono sollecitate capacità socio-relazionali e proprietà di linguaggio». Lo spettacolo andrà in scena giovedì 1 giugno alle ore 17.00 presso l’istituto “Dell'Olio” di Bisceglie. Gli studenti-attori sono pronti. In questi giorni, hanno completato le ultime prove. E quando si alzerà il sipario potranno restituire al pubblico presente in sala tutto quello che hanno imparato, ricordando a tutti la forza de “Il potere della gentilezza”.