Siticibo, dalle eccedenze 203 mln di pasti in 20 anni

Da venti anni Siticibo, programma di Fondazione Banco Alimentare, raccoglie le eccedenze della ristorazione e dei punti vendita della Gdo. Nato nel 2003 è stata la prima applicazione della legge del 155, cosiddetta del “Buon Samaritano”, oggi il programma è cresciuto e, come ha ricordato il presidente della Fondazione Giovanni Bruno oggi raccoglie da 1.900 punti vendita localizzati in circa 900 comuni in Italia e da numerose realtà della ristorazione. «Vogliamo guardare tutti insieme alle nuove opportunità di sviluppo e alle sinergie da mettere in campo per migliorare costantemente l’accesso al cibo a sempre più persone in difficoltà, riducendo lo spreco».

E per guardare avanti, ieri 29 maggio, è stato organizzato un evento che – nella cornice della PwC Tower a CityLife – ho riunito molti partner e compagni di strada del programma. Da Maria Chiara Gadda, vice presidente XIII Commissione Agricoltura e prima firmataria Legge 166/16 cosiddetta legge "antispreco" a Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, da Alessia Tosti, coordinatrice del progetto “Food for Good” di Federcongressi&eventi a Carlo Scarsciotti, presidente Angem e ancora: Massimiliano Silvestri, presidente Lidl Italia, Francesco Avanzini, Dg operativo del Gruppo Conad; Stefano Biaggi già ceo di Sodexo Italia; Rosario Ambrosino, Ad di Elior Italia; Elisa Zambito, responsabile Social Development and University Relations di Intesa Sanpaolo; Dario Boggio Marzet, presidente Banco Alimentare della Lombardia; Francesco Costantino, presidente Fondazione Giuseppe Costantino Onlus. A fare gli onori di casa Francesco Ferrara, partner PwC Italia, Esg e Net Zero Leader ed Erika Andreetta, partner PwC Italia, Italy Retail & Consumer Goods Consulting Leader.