“Una pacca sulla spalla” in aiuto a 15 progetti

Sostegno concreto alle comunità locali e vicinanza alle persone più fragili. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa nazionale “Una pacca sulla spalla” promossa per il secondo anno consecutivo dalla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che la rilancia sostenendo 15 associazioni non profit che operano in diversi comuni italiani.

Con il contributo concreto di 30mila euro, Fondazione ha scelto di sostenere nella quotidianità chi aiuta i più piccoli, le mamme da sole, gli adolescenti diversamente abili e tante altre persone che vivono situazioni difficili, sia da un punto di vista sociale che economico. Le 15 realtà non profit che beneficeranno della donazione e i loro progetti - spiega una nota - sono stati selezionate tra i numerosi enti proposti e segnalati dai ristoranti McDonald’s, che hanno contribuito per il secondo anno consecutivo con grande entusiasmo, dimostrando il loro impegno verso i territori presso i quali operano.

«Grazie ai ristoranti McDonald’s e ai licenziatari, anche quest’anno siamo entrati in contatto con bellissime realtà che supportano le comunità locali e le persone, offrendo loro aiuti concreti e rispondendo ai bisogni di ciascuno. La nostra missione è quella di restare accanto a chi ha più bisogno, con un’attenzione particolare ai bambini e ai minori, e grazie alla seconda edizione del progetto Una pacca sulla spalla, possiamo dare un contributo concreto e favorire la realizzazione di progetti socialmente ed economicamente utili», ha commentato Nicola Antonacci, presidente di Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald.

I 15 progetti saranno realizzati nel corso del 2023 e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald seguirà costantemente la realizzazione degli stessi, con visite periodiche e momenti di partecipazione attiva.

Le associazioni del territorio selezionate sono:

La Terra di Piero Odv, associazione di volontariato che opera nel territorio calabrese, in particolare nel cosentino, occupandosi di innovazione e inclusione sociale. Fondazione intende sostenere il progetto di riqualificazione del parco Piero Romeo, nella città di Cosenza, e di aiutare nell’acquisto di un gioco accessibile che sia esempio di civiltà, inclusione sociale e pari opportunità.

Aps - Spazio47, che accoglie le nuove generazioni per prendersi cura delle fragilità del territorio catanese e per costruire percorsi imprenditoriali e di comunità che generino sviluppo. Fondazione intende supportare l'associazione potenziando lo spazio aggregativo del quartiere San Cristoforo di Catania, tra i più poveri e degradati della città, offrendo ai giovani percorsi educativi basati sullo sport.

Associazione Onlus Insieme a Giordano, che assiste minori svantaggiati con difficoltà di ordine fisico, sociale, economico e familiare realizzando e promuovendo eventi sportivi, raccolte fondi ed iniziative solidali. Fondazione con il suo contributo sosterrà il progetto di ristrutturazione del Parco di Giordano, un luogo inclusivo che sorge in Viale Marconi – un quartiere molto popoloso – e che punta a diventare un parco adatto anche ai bambini diversamente abili.

I Naviganti onlus, cooperativa sociale che opera nel comune di Frosinone e che non solo accompagna i minori nella loro crescita, ma che supporta le madri nel loro percorso individuale e genitoriale. Con "Una pacca sulla spalla", Fondazione sosterrà la realizzazione del primo campo scuola della cooperativa, un'isola felice che punta a sensibilizzare i più piccoli sull'importanza delle regole unitamente al ruolo dello studio, della creatività e dello sport.

Kalica - bocciolo d'amore Odv, molto più di una semplice pizzeria in provincia di Bergamo. Kalica supporta infatti le persone con disabilità, valorizzando la loro unicità. Fondazione sosterrà la realizzazione della casa-famiglia pensata da Kalica come luogo per persone diversamente abili, contribuendo all'allestimento e all'arredo delle stanze in base alle esigenze degli ospiti.

La Rondine Società Cooperativa di produzione e lavoro che offre, a Città di Castello, servizi socioeducativi, sociosanitari e socioassistenziali. Fondazione supporterà la realizzazione del progetto "Workshop Cinema" destinato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 23 anni con l'obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo della cinematografia e stimolare l'ascolto e la comunicazione tra loro.

Madre Teresa, cooperativa sociale che opera nel comune di Reggio Emilia accogliendo e supportando donne e madri da sole e con i loro bambini, che necessitano di assistenza morale e materiale. Fondazione sosterrà in particolare la realizzazione dello spazio giochi esterno alla casa dove alloggiano le mamme con bambini.

Cuore 21, cooperativa sociale che a Riccione si occupa dell'educazione e della crescita di bambini, adolescenti e adulti con disabilità intellettive di varia natura. Con "Una pacca sulla spalla", Fondazione sosterrà il progetto musicale "Rulli Frulli" che coinvolge i ragazzi, con l'aiuto di musicisti professionisti, nella creazione di strumenti a partire da materiali di recupero, fino alla nascita di una vera e propria banda.

A.S.F.A. Puglia Odv, che nella città di Bari mette in campo una serie di iniziative per sensibilizzare sul tema dell'autismo. Grazie al contributo di Fondazione sarà realizzato il progetto di musicoterapia: una serie di percorsi personalizzati per i più piccoli volti alla conoscenza, manipolazione e utilizzo dello strumentario ritmico, del pianoforte e della chitarra.

O.M.I. Academy Asd, attiva nella città di Pontenure e nelle zone limitrofe per diffondere una cultura educativa presso i bambini, a partire dai 4 anni. Con il contributo di Fondazione sarà in particolare possibile acquistare porte da calcio, strumenti musicali e diverse altre attrezzature per diverse attività extrascolastiche come lezioni di musica e partite di calcio.

Filotea Odv, che svolge molteplici attività assistenziali volte alla tutela della persona, della famiglia e dell'ambiente sull'intero territorio della provincia di Salerno e anche a livello nazionale. In particolare, grazie a Fondazione, sarà possibile attivare il progetto "Percorso Legalità" che, attraverso una serie di incontri presso l'istituto scolastico Convitto Nazionale Torquato Tasso di Salerno, guiderà i più giovani in un percorso di sensibilizzazione su alcune tematiche come la violenza di genere, il bullismo, il body shaming.

Associazione Acchiappasogni Onlus, che persegue finalità di solidarietà sociale e promuove eventi di beneficenza per le persone più fragili, soprattutto i minori, nella città di Napoli. Con "Una pacca sulla spalla" sarà possibile attivare il progetto "Ippoterapia: Sfida all'Autismo! Tutti a Cavallo" per stimolare e sviluppare l'interazione con i cavalli e migliorare la qualità di vita dei più piccoli coinvolti.

Associazione Salvabebè Salvamamme, che opera nella città di Roma e in tutta la regione Lazio, occupandosi di donne con bambini in difficoltà. Con il contributo concreto di Fondazione sarà possibile finanziare l'acquisto di beni di prima necessità oltre che di medicinali e altri materiali destinati a neonati e bambini che affrontano delicati momenti di salute.

Fondazione Pio Istituto Buon Pastore, che in tutta la regione Lombardia si pone come punto di riferimento per i ragazzi senza famiglia, che hanno bisogno di assistenza sociale, sanitaria e formativa. "Una pacca sulla spalla" contribuisce in particolare allo sviluppo del linguaggio e delle abilità motorie, offrendo gli strumenti didattici necessari a questo scopo.

LatinAutismo Aps, associazione che tutela i diritti delle persone con autismo o DGS (Disturbo Generalizzato dello Sviluppo) e delle loro famiglie promuovendo assistenza scolastica, sanitaria e sociale. Il progetto sostenuto da Fondazione avvierà un laboratorio di inclusione sociale: i ragazzi, affiancati da educatori, avranno la possibilità di vivere momenti di ordinaria quotidianità trascorrendo alcune giornate all'interno del ristorante McDonald's Latina Isonzo.

Foto da ufficio stampa, momento di gioco in una Casa della Fondazione Ronald McDonald