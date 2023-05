Ucraina, card. Zuppi: «L'I Care di Don Milani diventi We Care»

A Kiev per un tassello di pace

Prima di tutto quindi, appuntamento a Kiev il 7 giugno. «Per ragionare insieme, come non violenti, su cosa fare» dice in apertura Angelo Moretti, portavoce del Movimento. Poi, a fine agosto, una catena umana in Ucraina: come quella del 1990 per affermare la indipendenza dalla Russia che voleva sottolineare e dire che «l’Ucraina era ed è un popolo, con la voglia di autodeterminarsi. Nello scenario del conflitto, oltre all’istituzione dei dei corpi civili di pace - aggiunge ancora Moretti - l’Europa deve fare un passo avanti». Un continente, il nostro, che è coinvolto in questo conflitto. «Pensiamo all’Europa come una forza di mediazione e di pace». Un evento «simbolico sì, ma non solo. Un’iniziativa che vuole essere l’unione fisica concretizzata della società civile europea come tassello da aggiungere al dialogo in corso per la pace».