Capsule di caffè che si trasformano in riso da donare ai poveri

In pratica, una volta raccolte dalle aziende di gestione del servizio di raccolta differenziata, le capsule esauste vengono lavorate e recuperate: l’alluminio viene destinato alle fonderie per avviare il processo di riciclo che lo trasformerà in nuovi oggetti come penne, coltellini, segnalibri, biciclette; il caffè esausto, invece, viene inviato presso un impianto di compostaggio per la sua trasformazione in compost e poi ceduto a una risaia in provincia di Novara.

Il riso prodotto grazie a questo concime naturale viene poi riacquistato da Nespresso e infine donato a Banco Alimentare della Lombardia, del Lazio, del Piemonte e da oggi, anche ai Banchi Alimentari della Puglia. Per capire l’importanza dell’iniziativa basta rivolgersi a chi ogni giorno è impegnato nel recupero dell’eccedenze alimentari «Questo progetto ci permetterà di donare ben 30.000 piatti di riso a 19.000 persone che vivono in difficoltà nel territorio della provincia di Foggia» spiega Gianluca Russo, direttore del Banco alimentare della Daunia “F. Vassalli”. In Puglia, al momento, sono attivi 5 punti di raccolta, insieme agli oltre 150 in Italia in più di 80 città.