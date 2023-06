Fondazione Unipolis approva il bilancio d’impatto 2022: 25 le non profit supportate

È stato pubblicato “Unipolis in numeri”, il bilancio d’impatto della Fondazione Unipolis, la Fondazione d’impresa del Gruppo Unipol e del Gruppo UnipolSai, che supporta idee e progetti innovativi per la crescita culturale, sociale e civica delle persone e delle comunità. Il bilancio evidenzia come nel 2022 Fondazione Unipolis abbia affiancato 25 organizzazioni del Terzo Settore e abbia ideato e gestito progetti propri volti a creare valore a livello nazionale e rivolti a comunità locali, cittadini e studenti. Tali obiettivi sono stati realizzati grazie al contributo dei soci partecipanti della Fondazione che hanno stanziato fino a 1,7 milioni di euro.

Nel dettaglio, il 45% delle risorse economiche è stato destinato alla Cultura, il 38% al Benessere mentre il 15% alla Mobilità.

Cultura

La Cultura è storicamente un pilastro della Fondazione Unipolis, area nella quale riveste, da anni, un ruolo fondamentale in quanto trasformatore, capace di generare pensiero critico, coesione, innovazione e impatto sociale in un’ottica di sviluppo sostenibile. Nel dettaglio, nel 2022 è giunto alla fine il progetto culturability, il bando per sostenere progetti di innovazione culturale e sociale in un’ottica di sviluppo sostenibile e innescare processi di attivazione comunitaria e coesione sui territori. Complessivamente, durante le sei edizioni del bando, Unipolis ha investito quasi 2 milioni e mezzo di euro.

Parallelamente nasce Bella storia. La tua, un percorso generativo di acquisizione incrementale di competenze per accompagnare 50 partecipanti, provenienti da Campania e Calabria e selezionati tramite bando, a divenire “più consapevoli, più proattivi, più abili” nel corso di tre anni scolastici, preparandoli ad affacciarsi all’età adulta. Le tre tematiche entrano trasversalmente in tutte le attività del progetto, guidando il viaggio di crescita individuale e comunitaria delle studentesse e degli studenti coinvolti. Il percorso ha preso il via nel mese di novembre. Nel 2022 Bella storia. La tua ha offerto 20 ore di confronto e formazione. Infine, attraverso l’attivazione di un ruolo diretto sui territori e sulle comunità, la Fondazione ha favorito processi di capacitazione e crescita delle persone. In tal senso, nel 2022 Unipolis ha sostenuto 6 Festival con 476 protagonisti diversi, che hanno visto la partecipazione di 1.560.700 persone.

Benessere

Attraverso l’ambito Benessere la Fondazione intende comprendere e approfondire le dimensioni del benessere delle comunità come parte integrante dello sviluppo sostenibile. In particolare, contribuisce al dibattito e alle riflessioni per il raggiungimento dell’Agenda 2030 ONU, per il contrasto alle disuguaglianze e promozione di giustizia sociale, attraverso il sostegno e il lavoro in partenariato con organizzazioni attive su questi temi.

Nel 2022 sono stati pubblicati 25 documenti di advocacy per orientare nuove policy e agenda politica con ASviS e ForumDD e sono stati sostenuti 201 eventi promossi da Libera nella Giornata della Memoria delle vittime contro le mafie. Inoltre, gli eventi promossi da ASviS, ForumDD e Generatività.it hanno visto la partecipazione di 1.626.495 persone e altre 6.573 hanno partecipato all’indagine svolta dall’Osservatorio Sicurezza.

La Fondazione si è impegnata a contrastare le disuguaglianze indagando le modalità di intervento dell’innovazione sociale, favorendo relazioni policentriche tra diversi attori e infine contribuendo allo sviluppo di nuove policy e azioni di advocacy in questa direzione. Con questi obiettivi Unipolis ha ideato 17 storie per il 2030, un progetto biennale realizzato grazie alla collaborazione di Podcastory e il patrocinio di ASviS, per creare una playlist originale e inedita di podcast dedicati agli Obiettivi dell’Agenda 2030, generata a partire dalle idee di chiunque abbia voluto trasferirle nero su bianco per raccontare un futuro possibile.

Mobilità

Il terzo pilastro su cui lavora Unipolis è quello della mobilità sostenibile, intesa come mobilità compatibile con l’ambiente, sicura, accessibile ed economicamente vantaggiosa.

Nel dettaglio, il progetto In monopattino in sicurezza, attraverso l’erogazione di 60 ore di formazione, ha permesso di formare 400 studenti. Attraverso il dialogo tra stakeholder e istituzioni, la Fondazione Unipolis ha agito per stimolare l’ingaggio e la formazione dei giovani, per accrescerne la consapevolezza e attivarne i comportamenti virtuosi, con l’intento di generare benefici per l’intera comunità.

Il 2022 è stato l’anno di conclusione del Progetto O.R.A., realizzato a partire dal 2019 in partnership con Cittadinanzattiva: un percorso formativo e un contest di idee per studenti che ha portato alla realizzazione del primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana - manifestomobilitasostenibile.it. Il Manifesto è uno strumento di denuncia e di proposta sulla mobilità e la sicurezza stradale che i ragazzi e le ragazze hanno consegnato ai loro amministratori nazionali e locali. Il progetto ha coinvolto in 4 anni 1.863 studentesse e studenti e 140 docenti delle 14 città metropolitane delle scuole secondarie di secondo grado.

Da qui nasce MOB, destinato a ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, pronti a mettersi in gioco per scoprire cosa vuole dire mobilità sostenibile, sviluppando idee e proposte sul tema attraverso un bando aperto fino al 26 giugno, per accrescere la loro capacità critica e di elaborazione personale che li porti a esporre le proprie idee di fronte a un pubblico o a discutere le proprie proposte con cittadini e decisori pubblici. Il progetto prevede anche un torneo in App dove vincerà chi si muove in modo più sostenibile. Sono 154 le squadre coinvolte e rappresentano istituti scolastici, oratori, enti ecclesiastici, organizzazioni sportive, organizzazioni culturali e università.