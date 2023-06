Palma Nana, la cooperativa che la natura la scrive pure

Un giro di boa importante, i primi quattro decenni di “Palma Nana”, il cui nome è quello di una pianta endemica della costa siciliana e immagine della Riserva dello Zingaro, un simbolo della prima lotta per la conservazione della natura e biodiversità in Sicilia. Lavorare per l'ambiente, in forte relazione con le aree protette, attraverso percorsi che avessero come fine ultimo quello della conservazione e della tutela ambientale era, infatti, l’obiettivo di quel gruppo di amici che nel 1983 decise di condividere e rendere socialmente produttiva la voglia di scoprire e preservare angoli nascosti e incontaminati della Sicilia, costituendo questa realtà.

E sono tantissimi i viaggi organizzati e proposti negli anni a chi voleva andare scoperta della natura avendo come tappa fissa e irrinunciabile la sede di Cefalù della cooperativa. Un luogo magico nel cuore del Parco delle Madonie, a Serra Guarneri, la casa nel bosco di “Palma Nana”, un borgo di pietra immerso nella natura, primo “Centro di Educazione Ambientale” in Sicilia. Una struttura ricettiva legata al territorio dove si vivono esperienze, in un ambiente a dimensione familiare, in armonia con scelte di sostenibilità attraverso attività educative ed esempi virtuosi di nuovi stili di vita. Un turismo responsabile, quello che propone la cooperativa grazie anche al fatto che, avendo preso sempre più coscienza della grande forza educativa del viaggio e della residenzialità, dal 2000 è diventata anche agenzia di viaggio e tour operator.