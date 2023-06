Firenze, l'assistenza ai poveri fa scuola

Erasmus, assistenza sanitaria e legale e attenzione al sociale: un mix educativo e professionale perfetto per 15 futuri infermieri, educatori e avvocati provenienti da Olanda, Romania e Grecia, insieme a compagni di studio italiani, coinvolti in una proposta di assistenza tout court a persone bisognose.

Gli studenti hanno assistito a una particolare lezione a Firenze, a “Casa Stenone”: una struttura gestita da Fondazione Solidarietà Caritas per persone appena dimesse dall'ospedale che non hanno una casa dove continuare le cure. Lo scopo è quello di imparare come funziona questo servizio, unico in Italia, rivolto all’accoglienza di persone con difficoltà sia economico-sociali, sia di salute.

Una immersione a 360 gradi proprio perché gli studenti, ospitati e dagli operatori di Casa Stenone, hanno potuto “studiare” e osservare in prima persona, questo innovativo modello di intervento per l'assistenza sanitaria a persone a rischio marginalità.

Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Caritas, racconta: «Casa Stenone viene guardata come un modello in Europa perché unisce l'assistenza sanitaria a quella sociale. Il servizio si rivolge a persone italiane e straniere non iscritte al sistema sanitario nazionale, ricoverati negli ospedali dell’Azienda Sanitaria di Firenze della Usl Toscana Centro che comprende San Giovanni Di Dio, Santa Maria Nuova, Empoli e Pistoia e gli ospedali dell’azienda sanitaria di Firenze quali Careggi e Cto bisognosi di una continuità assistenziale una volta dimessi: non avendo un alloggio, una adeguata rete socio familiare questa persone non potrebbero portare a termine il percorso di cura, né essere sostenute dal punto di vista sociale, per loro non vi è altra possibilità di sistemazione in strutture adeguate». Uno sguardo totale sulle persone bisognose di cura, sotto ogni punto di vista e un modo di apprendere sul campo decisamente intelligente.

Niccolò Stenone era un un geologo e medico danese che, nel '600 fu medico di casa Medici a Firenze. Convertitosi al cattolicesimo, fu proclamato beato da Giovanni Paolo II nel 1988.