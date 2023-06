Rocca Sinibalda, il coraggio della visione politica

I capelli sale e pepe legati dietro alla nuca, la corsa in auto per prendere la bambina da scuola e portarla a lezione di arte. Piove a dirotto, a Rocca Sinibalda, e il sindaco Stefano Micheli corre in auto perché è in forte ritardo, ma riesce a mantenere una bella lucidità nel racconto, mista ad una calma invidiabile. Siamo qui per una segnalazione che ci è arrivata su questo piccolo comune in provincia di Rieti, abitato da meno di 900 abitanti che hanno apena confermato il 49enne sindaco uscente. L'idea complessiva che ne riportiamo è di un territorio storicamente ben posizionato, autorevole, che lotta per non perdere definitivamente identità e prestigio, radicamento e futuro.

Fresco di rielezione, sindaco Micheli…

Sì, il 15 maggio ho iniziato il secondo mandato come sindaco, ma nei cinque anni precedenti il primo mandato ho fatto il vicesindaco. Storicamente siamo in continuità anche se abbiamo impresso un forte rinnovamento. Ma ho una vita passata nella militanza politica: ho fatto per la prima volta il consigliere comunale a 22 anni, era il 1995. Sono stato iscritto dal 1999 al 2012 al Partito “Comunisti Italiani” di Diliberto e poi molta militanza nella sinistra, da poche settimane mi sono iscritto nel Pd, dopo la vittoria della Schlein.

In cosa è cambiata secondo lei la militanza?

Rispetto a come l’ho vissuta io, oggi manca molto il senso di “appartenenza politica”, ormai si bada un po' troppo alla leadership e troppo poco all'organizzazione politica, cioè alla capacità materiale e reale di stare in mezzo alla gente anche attraverso i partiti. Si pensa spesso che la politica sia solo “amministrazione”, invece la politica vera richiede un'attività che è anche volontaristica e che è la vita di partito. Purtroppo oggi viene meno quello che era un corpo sociale che mediava gli interessi delle varie categorie. Ora c'è solo una mediazione di interessi, per cui si fa carriera se si è più vicini al leader e quindi è una politica escludente chi ha meno possibilità come un operaio che difficilmente riesce a fare carriera politica.

Vabbè, sindaco, Cipputi non c’è più, nella classica identificazione sociale…

Sicuramente è cambiata la stratificazione sociale classica con cui siamo abituati a vedere il mondo del lavoro, anche perché c'è un precariato diffuso che investe tutti i settori. In questo senso sì, sono d’accordo con lei, “Cipputi” oggi è dappertutto e quindi oggi un partito della sinistra dovrebbe avere la capacità di reinterpretare questa composizione sociale. Invece c’è molto ritardo e questo ha fatto perdere radicamento nelle periferie a vantaggio della “sinistra dei centri storici”, quella delle classi medio-alte. E questo nei territori dei piccoli comuni è ancora più evidente.