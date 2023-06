Assessore Doria, se c'è batta un colpo

Le domande rimaste in sospeso in verità sono tante. Nelle scorse settimane, per esempio, è deflagrata la drammatica situazione dei dializzati: quelli sardi e quelli che vorrebbero recarsi in Sardegna per trascorrere un periodo di vacanze. I Centri dialisi sono alla paralisi per carenza di personale, soprattutto infermieristico. E il bando pubblicato dall’Azienda regionale della salute - Ares (tardivamente, secondo Asnet e Aned Sardegna) è andato deserto. Due volte: perché il primo prevedeva un rimborso di 35 euro lordi all’ora, poi si è resa necessaria una rettifica “per un mero errore di trascrizione” che ha fatto salire la tariffa a 45 euro lordi. Non riuscendo ad avere risposte dalle Asl territoriali, i presidenti di Asnet e Aned (che rappresentano parecchie centinaia di nefropatici emodializzati e trapiantati) hanno cercato ripetutamente di ottenere un incontro urgente con l’assessore Doria. Il quale, attraverso la sua segreteria, ha accettato soltanto dopo che le due associazioni hanno convocato una conferenza stampa per esporre un problema che è di vitale importanza per i pazienti.

Martedì 30 maggio è stata convocata in Assessorato una riunione interna per discutere dei Centri di salute mentale. Forse qualcosa si sta muovendo. Per ora, di certo c’è che non sono state coinvolte le parti sociali. Sono particolari che avremmo voluto domandare all’esponente della Giunta (e dello stesso partito di) Solinas. E anche sul versante tariffe delle dipendenze, c’è stata una battuta d’arresto, ma stavolta a causa di un malore dell’assessore regionale del Bilancio che avrebbe dovuto incontrare i capigruppo in Consiglio regionale. Insomma, causa di forza maggiore.