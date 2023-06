La rete senza fili che aiuta i ragazzi a disconnettersi

Quanto i ragazzi di oggi conoscono le più grandi scoperte tecnologiche degli ultimi trent’anni? Molto probabilmente molti di loro non sanno neanche o sottovalutano quanto Internet, se utilizzato male, possa non essere l’amico che appare. Ben vengano, quindi, i progetti che riescono a dimostrare con esempi e la possibilità di mettere insieme i pezzi come la “rete” e gli strumenti a disposizione per mettere in stand by la loro quotidianità il tempo necessario per conoscerli.

È grazie al progetto “Rete senza fili” che cinque regioni – Sicilia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto – hanno avviato una riflessione scientifica, insieme all’Istituto superiore della Sanità, sulle dipendenze da Internet e l’utilizzo delle moderne tecnologie.

«Lavoriamo sulla prevenzione primaria, non sulla patologia - spiega Salvatore Cacciola, dirigente Responsabile U.O. Educazione e Promozione della Salute ASP Catania –, promuovendo un modello di intervento socio-educativo e laboratoriale che vuole contrastare le nuove forme di dipendenza da Internet. Abbiamo formato 500 insegnanti e avviato questo percorso che offre ai ragazzi delle quarte e quinte della scuola primaria e di quelli che frequentano la scuola secondaria di primo grado un percorso di mezza giornata che li vede relazionarsi con tutti quegli strumenti diventati diciamo pure obsoleti perché la modernità ne ha messo in campo di più performanti. È, però, importante che loro conoscano da cosa tutto quello che vivono ha origine, anche in relazione alla “rete” che vogliamo conoscano bene in tutto le sue esternazioni».