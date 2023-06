“Il mare è la loro casa”, al via la campagna sulle spiagge

“Il mare è la loro casa” è questo il titolo della campagna di sensibilizzazione organizzata dalla Lav con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il logo del ministero dell’Istruzione e del Merito e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, che prende il via in questi giorni sulle coste italiane per sensibilizzare bambini e famiglie al rispetto dei piccoli animali del mare, come i granchi e le meduse, spesso vittime di palette e secchielli nei giochi dei bambini. Obiettivo dell’iniziativa, si sottolinea in una nota, è anche quello di tutelare la spiaggia e le pinete che si trovano alle spalle delle dune, allargandosi a tutto l’ambiente costiero.

In tutto saranno 21 le tappe de “Il mare è la loro casa”, che copriranno in totale otto regioni italiane per concludersi il 14 luglio a Formia (LT), passando anche da città simbolo del turismo come Tropea e Venezia.