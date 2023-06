Salesiani per il sociale, una rete lunga trent’anni

«L’assemblea di Salesiani per il sociale rappresenta un confronto fondamentale per coloro che sono impegnati nella missione salesiana sociale in Italia. Tre giorni nei quali, salesiani e laici si confrontano sulle questioni educative, sociali e culturali del nostro tempo cercando di indicare prospettive e buone prassi, risposte concrete a bisogni e povertà sempre più crescenti. Organizzare la speranza è stato un processo partecipativo dal basso che ci restituisce prospettive ed indicazioni per costruire comunità solidali con e per i giovani», spiega don Francesco Preite, presidente di Salesiani per il Sociale.

L’assemblea nazionale offrirà anche momenti di riflessione e dibattito sui temi che rappresentano l’ossatura delle attività dell’associazione. Giovani, lavoro, nuove povertà, rete associativa.

Venerdì 9 giugno, dopo i saluti istituzionali da parte della viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, di don Roberto Dal Molin, presidente del Centro Nazionale Opere Salesiane e di don Stefano Aspettati, Ispettore delegato per l’Emarginazione e il disagio giovanile, ci sarà il primo panel sul tema del lavoro e i giovani, introdotto da una breve lectio divina tenuta da don Rafael Bejarano, referente per le Opere Sociali nel Settore della Pastorale Giovanile della Congregazione Salesiana sul brano evangelico di Luca che racconta la resurrezione del figlio della vedova di Nain.

Questo brano è il cuore della lettera che il Rettore Maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, ha scritto per aprire il congresso internazionali delle Opere Sociali, svolto a Torino lo scorso ottobre.

“Povertà educativa e giovani neet. Quali risposte del Terzo Settore alle misure del governo?”: su questo tema si confronteranno Antonio Russo, portavoce Alleanza contro le povertà; Marco Pagniello, direttore Caritas Italiana; Orazio Giancola, Università La Sapienza; Vanessa Pallucchi, Portavoce del Forum Terzo Settore. A coordinare il panel sarà Marta Rossi, responsabile Area Comunicazione di Salesiani per il Sociale.

Nel pomeriggio del 9 giugno, spazio al documento programmatico e al processo dal basso: a raccontarlo saranno i coordinatori dei comitati territoriali: Domenico Luvarà, coordinatore Comitato Sicilia; Davide Perego, referente del Presidio Lombardo-Emiliana; Emanuele De Maria, coordinatore Comitato Italia Centrale; Gianpaolo Roma, coordinatore Comitato Italia Meridionale; Massimo Zagato, referente del Presidio Italia Nord est; Stefano Mondin, coordinatore Comitato Piemonte Valle d’Aosta. A moderare il dialogo sarà Andrea Farina, coordinatore dell’Osservatorio salesiano per i diritti dei minori.