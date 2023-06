Come funziona l'affido in Italia

Quanti sono i minori in affido in Italia? Difficile saperlo con esattezza. O meglio, si sa con esattezza ma con uno sfasamento temporale fortissimo: oggi per esempio gli ultimi dati che abbiamo risalgono al dicembre 2019. Si tratta di un problema enorme e vecchissimo, perché come tutti sappiamo a memoria tutto ciò che non è contato non conta o conta un po’ meno. Non tanto per i numeri in sé ma perché non avere il polso della situazione impedisce di leggere correttamente la realtà e conseguentemente di mettere in campo politiche più adeguate.

«La questione dei dati e della loro mancanza è un problema, per comprendere ciò che accade e per individuare vie di miglioramento», affermava per esempio Paola Ricchiardi, professoressa di Pedagogia sperimentale all’Università di Torino, alla vigilia del convegno organizzato dal Tavolo Nazionale Affido il 4 maggio alla Camera dei Deputati, per celebrare i quarant’anni dell’affido. Il tema della sua relazione era proprio lo “stato dell’arte dell’affido nei numeri”, ma in verità - dichiarava - «nessuno sa dire quanti siano i minori che hanno vissuto un’esperienza di affido in questi 40 anni, né quante siano le famiglie affidatarie. I dati sui minori fuori famiglia vengono raccolti nella forma che conosciamo oggi solo dal 1998/99 e comunque i dati presentati così, in maniera aggregata, ci aiutano poco: pur mantenendo l'anonimato ci servirebbe avere dati che raccontino le traiettorie di vita dei minori, sapere dove è stato il bambino prima dell’affido, dove va quando l’affido termina. È l’unico modo per fare delle correlazioni, comprendere le dinamiche, migliorare l’efficacia dello strumento». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali realizzata una specifica attività di monitoraggio quantitativo: dal 2009, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome è stata elaborata una scheda di raccolta dati stabilendo un set minimo di informazioni relative ai bambini e agli adolescenti in affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti) o accolti nei servizi residenziali: l’ultimo report è il numero 49 dei Quaderni della Ricerca Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un’altra raccolta di dati la fa l’Autorità Garante Infanzia e adolescenza tramite le Procure presso i 29 Tribunali per i minorenni, indagini non confrontabili. Il Gruppo CRC anche nel suo 12° Rapporto ha evidenziato la discordanza e l’incompletezza dei dati raccolti rispetto ai minorenni fuori dalla propria famiglia di origine e ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di rendere quanto prima pienamente operativo il sistema S.In.Ba. (Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie), al fine di avere finalmente dati omogenei e comparabili tra le Regioni per l’intero territorio nazionale rispetto ai minorenni fuori famiglia d’origine.

I numeri

Nel 1983, alla vigilia dell’approvazione della legge che ha introdotto l’affidamento familiare, in Italia erano 230mila i minori che vivevano in un orfanotrofio o in un istituto. Oggi i minori fuori famiglia sono poco meno di 28mila, al 31 dicembre 2019. Una lieve prevalenza si riscontra nell’affidamento etero-familiare (57%) rispetto a quello intra-familiare (43%), incrinando lo storico andamento di equo ricorso alle due tipologie di affido.

I minori fuori famiglia dove vivono? 14.053 sono collocati in un servizio residenziale, mentre 13.555 sono in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti. Di questi, il 57% sono in affidamento etero-familiare e il 43% in affidamento a parenti: nel 2019 per la prima volta è avvenuto il sorpasso, storicamente gli affidi a parenti sono sempre stati la maggioranza. Gli stranieri sono il 20,5% dei minori in affido: uno su cinque. Nessuno dei due dati comprende invece i minori stranieri non accompagnati: nel dicembre 2019 i Msna erano 6.054 mentre oggi sono quasi 20mila (per l’esattezza 19.640 al 31 marzo 2023, di cui 4.755 dall’Ucraina). Nel 2019, dice il Ministero, i Msna collocati in affidamento familiare erano poco meno di 500: in questi ultimi anni diversi progetti hanno lavorato all’obiettivo di rendere l’affido in famiglia una possibilità concreta anche per i minori migranti soli, ma questa opzione resta comunque di fatto rara. Le regioni in cui l’affidamento familiare risulta più praticato sono la Liguria e il Piemonte, con valori superiori ai 2 casi per mille minori residenti. Sul fronte opposto ci sono la Provincia autonoma di Bolzano, la Campania, la Provincia autonoma di Trento, il Friuli-Venezia Giulia, che stanno sotto un minore in affido per mille minori residenti. Quattro affidamenti su cinque sono decisi da un Tribunale per i Minorenni: quasi l’80%. Due minorenni su tre, tra quelli in affido, lo sono da oltre due anni. Tra i bambini e gli adolescenti che hanno concluso l’affidamento familiare nel corso del 2019, solo il 34% è rientrato nella famiglia di origine, che sarebbe sulla carta l’esito naturale del percorso. Sulla carta, appunto: nella realtà invece il 12,6% dei minori è andato in affidamento preadottivo; il 10% è stato collocato in un’altra famiglia affidataria; il 15% è entrato in una comunità; il 4,5% ha raggiunto una vita autonoma. Per gli altri, non si sa nulla.