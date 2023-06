Pedagogisti e educatori socio-pedagogici: un ordine per dare dignità alla professione

Questi giorni di intensa attività politico/sindacale stanno segnando un importante traguardo nella nostra professione e crediamo sia importante un momento di riflessione, prima della approvazione definitiva del nuovo Albo. Ai risultati non si arriva per caso: la richiesta di riconoscimento del nostro prezioso lavoro parte da molto lontano, con le prime forme di rappresentanza associative nate dalle lotte delle professioni non ordinistiche unite nel Colap, da cui derivò la legge 4/2013 che rappresentò la prima risposta dello Stato a 15 milioni di professionisti non disciplinati. La legge si dimostrò subito un’arma spuntata nei confronti delle gestori dei servizi, che di fatto hanno spesso continuato a sottopagare gli educatori professionali in servizio (e continuano a farlo) e a non affidare ai pedagogisti ruoli di coordinamento e gestione dei servizi educativi, socio assistenziali e socio sanitari.

Come pedagogisti e educatori siamo consapevoli del ruolo fondamentale che svolgiamo nella società. Siamo chiamati a plasmare le menti e i cuori dei nostri giovani, a guidarli lungo il percorso della conoscenza e dello sviluppo personale. La nostra missione è di fornire loro le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo moderno, ma anche di nutrire i valori umani e sociali che sono alla base di una comunità prospera. In un'epoca in cui l'informazione è abbondante e accessibile, il nostro ruolo assume una valenza ancora più critica: dobbiamo essere capaci di discernere tra la conoscenza significativa e il semplice rumore di fondo, di affiancare le istituzioni educative come la scuola, nel difficile compito di insegnare a pensare in modo critico e creativo, a sviluppare la capacità di apprendere in modo autonomo e di adattamento ai rapidi cambiamenti del mondo che li circonda. Ma la nostra responsabilità non si limita al contesto scolastico. Come pedagogisti e educatori, siamo chiamati ad agire come agenti di cambiamento nella società, promuovendo l'uguaglianza, la giustizia sociale e l'inclusione. Dobbiamo lavorare per superare le barriere che impediscono ad alcuni individui di accedere a un'istruzione di qualità, di combattere l'esclusione e la discriminazione, di costruire ponti tra diverse comunità e di favorire la comprensione reciproca.