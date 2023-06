Ddl educatori, Mille e Fp Cgil indicano la strada per migliorare la legge

Si amplia il dibattito al di fuori del Parlamento in merito al disegno di legge che punta a disciplinare le professioni pedagogiche ed educative, con la novità dell’istituzione di appositi Ordini o albi professionali. Si sta lavorando intensamente per proporre emendamenti migliorativi a quei passaggi del testo che, al momento, sembrano prestarsi a interpretazioni ambigue o discriminatorie.

Di recente, è stato diffuso un comunicato stampa congiunto a firma di Mille – Movimento indipendente liberi lavoratori dell’educazione, Aiped – Associazione italiana pedagogisti, e Aniped – Associazione nazionale italiana pedagogisti. Andrea Rossi, presidente nazionale del Mille, riassume le proposte avanzate dalle tre organizzazioni: «Dal punto di vista scientifico, l’azione educativa non può essere frazionata in settori diversi: o è azione educativa o non lo è», esordisce. «Un educatore deve seguire un percorso di studi che lo renda tale sia in ambito sanitario che in ambito socio-pedagogico. Se la scienza è una, anche il percorso universitario di primo livello dev’essere unico, così come avviene per gli altri corsi di laurea. La premessa è necessaria per eliminare ogni tipo di discriminazione tra lavoratori. Lo dico senza intento polemico, ma perché ho la sensazione che tutta questa operazione sia stata fatta sulla testa degli educatori, analogamente a quanto era stato fatto per gli operatori del settore sanitario. Se va in porto questo Ddl, ci sarà la maggior parte di educatori (e forse un po’ meno di pedagogisti) che, da un giorno all’altro, dovrà iscriversi a un albo di cui non sa nulla».

Rossi chiarisce il suo pensiero: «Rispetto all’albo in sé, non abbiamo un’ostilità pregiudiziale. Ma ci sono altri elementi prioritari. Innanzi tutto, non possiamo andare avanti con due profili di educatori professionali che poi, nei servizi, fanno le stesse cose: questo ve lo può confermare il 90 per cento degli educatori che lavora indipendentemente dal titolo di studio. La suddivisione che vorrebbero introdurre, non ha davvero alcuna base di tipo scientifico. L’istituzione di un altro albo per la nuova figura, andrebbe a irrigidire una situazione di per sé complessa. È un problema di gestione dei servizi ma anche per le aziende. Gli operatori spesso scappano perché in ambito privato ci sono condizioni di lavoro terrificanti, mentre nel pubblico il contratto nazionale è più favorevole».

Su un altro punto Rossi è irremovibile: «C’è poi un buco clamoroso: non possiamo pensare che gli educatori socio-pedagogici e i pedagogisti siano ancora tenuti fuori dall’ambito della sanità. È impensabile. Peraltro, ci sono leggi vigenti che lo prevedono ma non vengono applicate. È auspicabile un’audizione delle parti sociali che consenta di fare chiarezza di tutti i punti controversi, altrimenti non resta che la strada degli emendamenti. Puntiamo a far istituire un unico profilo di educatore. Nel frattempo siamo tutti impegnati in una campagna d’informazione con i lavoratori».

«Buona parte dei problemi nasce a monte, cioè da una errata visione del mondo. Si dovrebbe pensare al raggiungimento del più alto livello possibile di salute da parte di tutti, cioè a uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale. Invece, per lo meno in Italia, si pensa semplicemente all’assenza di malattie o all’infermità. Il concetto di salute è ben più ampio, e lo sostiene la stessa Oms. E anche qui c’è un vulnus: la traduzione in italiano di World Health Organization è errata, perché da noi si parla di sanità e non di salute».

«Il pedagogista e l’educatore operano di fatto nella promozione attiva della salute, del benessere sociale e nella costruzione di processi educativi e di vita in situazioni di criticità: basti pensare al lavoro svolto nei reparti di oncoematologia pediatrica, nelle Rsa, ma anche nelle strutture di fine vita o detentive e nei consultori. Queste figure vanno inserite in ambito sanitario a pieno titolo come personale non medico», conclude Rossi.