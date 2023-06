Santorso, l'accoglienza è l'occasione del cambiamento

Non può essere definito tecnicamente un "piccolo comune" perché supera di 600 unità il limite dei 5mila abitanti, ma la nostra rubrica non poteva non fare tappa a Santorso, in provincia di Vicenza. Santorso è famosa per la gestione delle acque: giardini pluviali, trincee drenanti, pavimentazioni permeabili, un’aiuola fiorita di bioritenzione, tetti verdi, serbatoi collegati alle grondaie, uno stagno con vegetazione palustre, un laghetto agricolo, una "città spugna" insomma in grado di assorbire l'acqua piovana in eccesso, farla defluire lentamente, ricaricare la falda conservandola per i periodi di siccità. È un progetto europeo e prima di tutto una scelta politica. Ma Santorso, in pieno Veneto, è punto di riferimento anche dell'accoglienza delle persone migranti. Incontriamo il sindaco, Franco Balzi, soltanto online. Balzi, 62 anni, guida il Comune dal 2014, capello più sale che pepe che fa pendent con la barba.

Sindaco Balzi, per lei secondo e ultimo mandato: Santorso supera i 5mila abitanti, quindi non è previsto il terzo mandato…

Esatto, ma vede fin dal primo giorno del secondo mandato ho lavorato per un percorso che guarda ad una continuità del nostro gruppo perché i processi non devono bloccarsi fissandosi sulle singole persone. La mia idea è proprio quella di dare valore ai cambiamenti, come ho fatto anche in passato con le mie esperienze precedenti.

Nella cooperazione sociale, giusto?

Sì, ho lavorato per 30 anni nella cooperazione sociale, sono stato anche presidente di un consorzio di 60 cooperative sociali ed ho sempre pensato che fosse un valore creare le condizioni perché dopo un po’ di anni ci si fermi per non essere ingombrante.

Insomma, ha lavorato “dall’altra parte del tavolo”…

Sì e quando interagivo con gli Enti locali ho sempre pensato che questo patrimonio del terzo settore fosse da valorizzare. In questo senso ho cercato di lavorare partendo dall'idea che l’amministrazione comunale deve essere un soggetto che fa quasi un passo indietro, che lascia spazio alla vitalità e alle competenze. Un’altra idea sulla quale ho cercato di lavorare fin da subito è la sovracomunalità.

Ce la spiega? Santorso in questo è diventato un modello…

Ho sempre ritenuto che sia assolutamente indispensabile lavorare in modo trasversale, al di là dei confini territoriali. Nel 2014 quando mi sono insediato c'era l’Associazione “Buona pratica” in cui i cittadini ragionavano sui beni comuni, in quel momento si stava ragionando sul fotovoltaico insieme a 30 famiglie del paese. Quel modello di “sportello per la sostenibilità” è stato poi premiato anche a livello europeo ed oggi Santorso è capofila di 13 Comuni che collaborano tra di loro: è uno sportello itinerante che ogni giovedì si sposta da un comune all'altro. Quindi: i cittadini dal basso spingono e trovano un'amministrazione che da un lato dà spazio e valorizza, dall’altro allarga ai comuni del territorio. Da questo, siamo arrivati al progetto “Life bewere” che partiva dall’evento tragico dell’alluvione vicentina del 2010 ed è stato co-finanziato per due milioni di euro dal Programma LIFE dell’Unione Europea. L’obiettivo era attuare una strategia di adattamento al cambiamento climatico e al rischio di alluvioni nelle aree urbane e rurali con l’utilizzo di piccoli invasi diffusi. Questo per spiegare come da un'esperienza molto micro dei cittadini un'amministrazione comunale riesca ad avere anche una visione su un tema mondiale come quello dell'acqua.