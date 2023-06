Chi si prende cura degli orfani di crimini domestici?

A Sant'Antimo ci sono quattro bambini senza mamma o senza papà. Sono cugini fra loro e sono i figli di Maria Brigida Pesacane e di Luigi Cammisa, uccisi giovedì mattina presumibilmente da Raffaele Caiazzo, il nonno dei bambini. In queste ore gli assistenti sociali del Comune di Sant’Antimo stanno incontrando parte del team del progetto Respiro, uno dei quattro progetti finanziati da Con i Bambini a sostegno degli orfani speciali. In questo caso - è vero - i bambini non sono orfani, ma nell’emergenza sono tante le attenzioni specifiche da avere per evitare loro ulteriori traumi, senza bugie, dal funerale al rientro in classe. Ecco la riflessione del coordinatore del progetto. [S. D. C.]

La cronaca continua a sbatterci in faccia notizie di crimini efferati consumati nell’ambito delle relazioni “domestiche”: femminicidi, omicidi di familiari, suicidi degli autori di omicidio. Sembra quasi non esserci limite alla barbarie e barriera alla crudeltà, nella stragrande maggioranza dei casi maschile e maschilista nonostante le varie giornate di mobilitazione, le fiaccolate, le norme severe e restrittive nei confronti degli autori di questi reati. A conferma della radice fortemente culturale di questi comportamenti, per i quali c’è bisogno soprattutto di educazione e prevenzione.

C’è bisogno di attività educative e di prevenzione che vadano oltre l’evento di un momento o di una giornata, nel quale, come spesso accade, si spettacolarizza la tragedia e il dolore, ci si emoziona effimeramente per qualche ora e poi tutto torna nella “normale” routine intrisa di violenza ed egoismo.