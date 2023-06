I clienti votano, l’azienda paga, il territorio cresce

Tre sono attive a Udine, una ad Aviano e Rovedo (Pordenone) e una a Novara. Sono le 5 realtà non profit premiate nell’ambito della prima edizione di Love factor, il contest dedicato al supporto di iniziative a sostegno di attività sociali sul territorio. A promuoverlo è stata Bluenergy group, società dell’energia che opera nel nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi. Le cinque organizzazioni vincitrici riceveranno 3.000 euro in donazione ciascuna. L’attività si inserisce nei progetti di responsabilità sociale che l’azienda friulana mette in campo a supporto del territorio, le persone e i dipendenti.

I clienti hanno avuto la possibilità di proporre e presentare un’associazione di volontariato di loro conoscenza dimostrandone l’impatto positivo sul territorio e quindi meritevole di ricevere il contributo economico messo a disposizione dall’azienda. Sono state candidate 44 associazioni in totale, tra cui sono state poi selezionate le cinque vincitrici, che vi raccontiamo una per una.

Paola con noi è l’associazione fondata a Udine nel 2012 in ricordo di Paola Trombetti con l’obiettivo di supportare persone affette da sclerosi multipla. Negli anni, ha fornito sostegno economico e morale, oltre che sussidi per la mobilità e terapie fisiomotorie. L’ammontare della donazione permetterà di assistere un numero maggiore di persone affette dalla malattia.

L’associazione Friulana oncologica pediatrica Luca è stata fondata nel 1999 dai genitori di Luca che hanno vissuto il loro percorso di lotta contro il cancro in un contesto territoriale privo di reparti specializzati nella cura dei tumori. L’Associazione promuove l’assistenza medica nel campo dell’oncologia pediatrica in Friuli Venezia-Giulia, facilitando la collaborazione tra strutture specialistiche e offrendo supporto economico, logistico e psicologico alle famiglie impegnate nella lotta contro il cancro. La donazione di Bluenergy permetterà all’Associazione di continuare con l'attività di sostegno alle famiglie e alle istituzioni impegnate ad accompagnare i bambini colpiti da malattie maligne.

L’Associazione onlus Rosario Scarpolini - Case Scarpolini nasce nel 2009 presso il Comando aeroporto aviano in ricordo dell’ex comandante Rosario Scarpolini, il quale è stato il primo a permettere che alcuni alloggi interni della base venissero utilizzati dai militari in cura presso il Centro di riferimento oncologico. Da allora, ha ospitato più di ottocento persone per un totale di oltre 7.400 notti. Il contributo di Love Factor permetterà all’associazione di garantire l’accesso a un numero maggiore di persone, oltre a garantire la manutenzione delle due strutture.

Fondata nel 1930 da un circolo cattolico, la Banda filarmonica di Vergnacco - Reana del Rojale nasce con l'obiettivo di aggregare i ragazzi “con un onesto e utile divertimento” (come diceva il Maestro Luigi Canciani). Oggi organizza corsi di musica per diverse fasce di età e livello di competenza grazie al contributo di insegnanti diplomati o laureati nel proprio strumento e con competenze didattiche e pedagogiche accertate. Grazie al contributo di Bluenergy la scuola potrà acquistare strumenti musicali meno noti da far conoscere ai ragazzi, oltre che abbigliamento a uso del corpo banda.

L’Ambulatorio di pronta accoglienza onlus nasce a Novara nel 1996 con l’obiettivo di aiutare chiunque si trovi in difficoltà, offrendo assistenza di tipo sanitario, farmacologico e psicologico. La donazione di Bluenergy contribuirà al mantenimento dell’ambulatorio di “Pronta accoglienza”, il quale garantisce visite specialistiche e la distribuzione di farmaci a pagamento e non coperti dal Sistema Sanitario Nazionale. La donazione contribuirà anche al progetto “aiuto alla vita” che offre visite ginecologiche, supporto alla nascita e crescita delle mamme, oltre che assicurare beni di prima necessità a persone bisognose.

«Questa iniziativa non solo aiuta le associazioni delle aree in cui quotidianamente operiamo, ma crea anche un senso di appartenenza nella comunità dei clienti, incoraggiando azioni di responsabilità sociale condivisa: anche per questo mi sento di ringraziarli per l’entusiasmo con cui hanno accolto il progetto. Le attività di Corporate social responsibility sono diventate un pilastro importante della nostra azienda e la nostra attenzione è rivolta a tutto tondo verso il territorio, i clienti e i dipendenti. Crediamo fermamente che realtà come la nostra debbano dare un supporto concreto a ciascuno di essi, fornendo opportunità e strumenti che possano creare valore aggiunto in termini di qualità della vita», ha commentato Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy group.

Nella foto in apertura, da sinistra verso destra: Lorenzo Semeraro, presidente associazione Rosario Scarpolini onlus – Roveredo in Piano (Pn); Isabella Torossi, componente del consiglio direttivo associazione Paola con noi - Udine; Alessandro Venanzi, vicesindaco città di Udine; Agnese Micco, presidente Banda filarmonica di Vergnacco – Reana del Rojale (Uu); Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy group; Giovanna Merighi, segretaria associazione Friulana oncologia pediatrica Luca Odv - Udine; Davide Villa, direttore generale di Bluenergy group.