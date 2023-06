I dati della sanità fanno male, l'assessore Doria respinge le accuse

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, sostiene che «l’assessore Doria presenta una realtà che esiste solo nei racconti che si fa davanti allo specchio. In particolare, attribuisce i pessimi risultati, certificati nel campo sanitario, come frutto della situazione emergenziale legata alla pandemia, come se questa avesse riguardato solo la Sardegna. Nega l’evidenza della difficoltà all’accesso alle cure, testimoniato dalle infinite liste d’attesa, citando presunti miglioramenti solo per alcune prestazioni. Scarica ancora una volta la responsabilità sulle precedenti gestioni nazionali e regionali, come se il centrodestra non governasse l’Isola da oltre quattro anni. Attribuisce il dato che pone la Sardegna al primo posto per mortalità extra-Covid nel 2021 all’anzianità della popolazione, non tenendo presente che regioni con popolazione più anziana (Liguria e Calabria, per esempio) abbiano avuto tassi di mortalità ben inferiori. Non riconosce i dati dell’Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ndr) che pone la Sardegna tra le ultime regioni per assistenza ospedaliera e territoriale, non raggiungendo neanche i livelli di sufficienza».

Le polemiche, in passato mai così accese sul Rapporto Crenos, hanno costretto il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, a prendere posizione. «Come Rettore vigilerò sempre affinché la ricerca venga svolta con rigore scientifico e nella piena libertà. Nel caso del Rapporto Crenos, mi sembra sia chiaro che la metodologia sia robusta e rigorosa: i dati sono il frutto di una ricerca Istat (istituto certificato e che segue procedure rigorosissime di robustezza e che fornisce dati ufficiali per il Paese e l’Europa) presentata al Parlamento. Le tecniche di elaborazione utilizzate nel trattare quei dati e produrre i risultati della ricerca sono documentati dallo stesso Istituto e sono stati ripresi dalle ricercatrici e dai ricercatori del Crenos. In questo processo le metodologie che vengono applicate non sono frutto di una estemporanea vivacità fantasiosa di ricercatori e ricercatrici, ma derivano da prassi consolidate e “vagliate” dalla comunità scientifica internazionale nei consessi preposti (congressi scientifici, pubblicazioni, processi di revisione e di valutazione anonima e scientificamente rigorosa da parte della comunità scientifica internazionale», ha scritto Mola in una nota.

Al di là delle schermaglie politiche, ormai è difficile individuare un’associazione di categoria che non abbia qualcosa da rimproverare all’assessore Doria. «Lo abbiamo ripetuto in questi mesi, chiedendo che fine avessero fatto i nove milioni di euro per abbattere le liste di attesa in sanità, annunciati da Nieddu (si riferisce a Mario Nieddu, che ha guidato l’Assessorato regionale sino allo scorso dicembre, ndr) a settembre e confermati da Doria a dicembre», denuncia il presidente di Acli Salute, Salvatore Sanna, in un comunicato stampa diffuso questo pomeriggio. «Avevamo segnalato come fosse urgente metterli a disposizione dei cittadini sardi. Ora dalla Corte dei Conti nazionale arriva la conferma di quello che temevamo: la nostra Regione è penultima nella classifica della spendita delle risorse aggiuntive per le liste di attesa. A parte la disastrosa performance della Regione Sardegna, che tra l’altro era terzultima anche nella classifica di erogazione dei Lea nel 2021 pubblicata qualche giorno fa dal ministero della Salute, quello che emerge dai dati è che la Sardegna doveva spendere questi soldi entro il 31 dicembre 2022. Non avendolo fatto, li ha probabilmente persi. Se fosse così, sarebbe gravissimo perché sono risorse che servivano per recuperare interventi chirurgici ordinari, screening tumorali e, soprattutto, visite e prestazioni diagnostiche, mammografie, risonanze, Tac. Come si possa, irresponsabilmente, perdere risorse aggiuntive che potevano essere utilizzate per potenziare il pubblico e con esso il privato accreditato, rimane una domanda senza risposta. Noi pensiamo che una delle cause di questa ingiustificabile inerzia sia legata alla sostituzione di chi si occupava proprio di organizzare la spesa per abbattere le liste di attesa. Una scelta che, come tante altre, si è rivelata poco lungimirante e deleteria. E dire che, quando denunciavamo e chiedevamo conto della mancata spendita delle risorse per abbattere le liste di attesa, ci trovavamo di fronte a risposte elusive che richiamavano responsabilità pregresse a fronte invece di una evidente incapacità attuale. Forse dovremo aspettarci anche in questo caso che da parte dell’assessore dalla Sanità si mettano in dubbio i dati e il metodo scientifico utilizzato per rilevarli, così come incredibilmente avvenuto proprio in questi giorni per il rapporto Crenos. Chiediamo che almeno questa volta non ci siano scuse e dichiarazioni fuorvianti, ma un’assunzione di responsabilità ed una immediata ricognizione delle risorse aggiuntive per verificare di poterle recuperare nel secondo semestre del 2023».

Piovono accuse dettagliate anche dalla Confederazione Usb, che ha organizzato per mercoledì 14 giugno un sit-in alle 10 davanti all’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari. «Il cancro non va in vacanza», si legge in una nota diramata oggi a firma di Gianfranco Angioni, responsabile regionale Usb sanità. «All’oncologico Businco le soluzioni organizzative sono del tutto inadeguate. Nell’incontro dell’8 giugno indetto dalla direzione generale – all’ordine del giorno l’emergenza radioterapia – abbiamo evidenziato la drammaticità in cui vive l’intero ospedale. Abbiamo ribadito che la tragica problematica della radioterapia è solo la punta dell’iceberg, le sale operatorie e i reparti sono al collasso. Il direttore generale dell’Arnas Brotzu, oltre a dare informativa, già preceduta dalle dichiarazioni dell’assessore, ha chiesto ai sindacati di farsi promotori e sensibilizzare gli operatori a poter svolgere le prestazioni aggiuntive per incrementare le sedute di radioterapia nella fase del riassetto tecnologico. Ma le prestazioni aggiuntive, a parte che non sono sufficienti, non possono essere il pannicello caldo da usare come merce di scambio per monetizzare il disagio e la fatica per l’altrui inadempienza. Servono assunzioni stabili e immediate. E nulla può essere improvvisato e lasciato al caso».

Nessun dubbio, insomma: come si può vedere, in Sardegna va tutto a gonfie vele.