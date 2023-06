ActionAid: «Senza associazioni la ricostruzione crea deserti»

Dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, l’ennesima a pochi mesi da Ischia e da quella nelle Marche, e dopo 50 anni di emergenze, l’Italia non ha ancora una legge quadro, un vero e proprio Codice delle Ricostruzioni, che indichi come affrontare la ricostruzione, con conseguenze gravi sui tempi, le modalità da attuare e sui diritti delle persone colpite, sul futuro di intere comunità e centri abitati. Per questo deve essere aperto con urgenza un processo di ascolto e consultazione con i comitati e le associazioni che rappresentano le persone colpite e le organizzazioni della società civile coinvolte insieme ai territori, perché venga redatta una legge sulle ricostruzioni che tenga conto del loro punto di vista, saperi, esperienze: in concreto si tratta di «aprire un tavolo con i portatori di interesse e di bisogno: i cittadini e le cittadine, le associazioni che si sono occupate a diverso titolo delle crisi e ancora oggi sono in questi territori». La richiesta è arrivata questa mattina da ActionAid che, proprio nel giorno dell’apertura del tavolo governativo permanente che dovrà decidere della ricostruzione in Emilia Romagna, ha consegnato al ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Sebastiano Nello Musumeci le linee guida della campagna #Sicuriperdavvero. QUI il documento integrale.

#Sicuriperdavvero. L’iniziativa, dal 2019, ha attivato oltre 400 persone e realtà sociali, associazioni, comitali locali, esperti attorno all’urgenza di avviare un dibattito pubblico, partecipato e ampio, sulle politiche di prevenzione e di ricostruzione in Italia. «In questo lungo percorso - ricorda Katia Scannavini, vice segretaria ActionAid Italia - abbiamo elaborato delle linee guida e tentato di coordinarci con le istituzioni sulla necessità di una legge organica sulle ricostruzioni». Un percorso che, sottolinea sempre Scannavini, non ha portato tuttavia a delle «risposte concrete».