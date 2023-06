Far bene il bene: la lezione di Angelo Ferro

L’associazione Le Rondini, nata nel 2018 da un gruppo di famiglie del Sulcis Iglesiente in Sardegna per dare sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, vince la settima edizione del Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale.

«Questo progetto è parte integrante della mia storia personale e di quella dei tanti volontari che ne fanno parte», spiega Franca Boi, presidente dell’associazione, «il nostro impegno è rivolto prevalentemente ai malati di Sla, sclerosi laterale amiotrofica, una patologia che ha un’incidenza importante nella nostra ragione e che pian piano ti riduce a non poter parlare e a non respirare autonomamente. Quando si è ammalato mio padre mi ritrovai nel reparto di rianimazione con persone che avevano la mia stessa problematica. E insieme decidemmo di fondare Le Rondini per sostenerci a vicenda. Ricordo che la prima domanda che feci al medico fu: “cosa posso fare?” e lui mi rispose che potevo solo spostare le lancette. Decisi allora di impegnarmi per regalare a questi malati il sogno di andare al mare. Nasce così il primo stabilimento capace di accogliere persone ventilate meccanicamente. Lo stabilimenti negli anni è diventato una metta per tantissime persone con disabilità gravissime di ogni tipo e possiamo dire di aver reso il mare accessibile a tutti. Le Rondini è un grosso progetto di innovazione che ha aperto le porte al turismo accessibile nel nostro territorio».