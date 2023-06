Fra i grant di san Francesco e i bond dei volontari

«Anche san Francesco aveva i grant, ricordiamocelo»: Massimo Giusti è un emiliano di Sassuolo, un cooperatore sociale, simpatico di primo acchito. D’impatto, per meglio dire, come la finanza che fa Sefea impact Sgr, la società di gestione del risparmio, che Giusti guida. Una realtà partecipata dal mondo cooperativo, da fondazione filantropiche e di comunità.

Oggi, alla chiusura del panel mattutino, di restituzione del lavoro dei tavoli di ieri, Giusti ha spiazzato l’uditorio: «Sì perché i frati da cerca, si incaricavano di andare a trovare le risorse, i doni, i grant appunto, e con quelle risorse, con oculatezza e con intelligenza, costruivano luoghi e comunità che sono arrivate fino a noi, quasi mille anni dopo».

Giusti, un attimo prima, aveva ricordato l’importanza – per i due Forum, quello del Terzo settore e quello per la Finanza sostenibile – di non dimenticare le radici, le origini, la storia che c'è alle spalle della società civile italiana. Un esercizio utile, aveva spiegato, ad affrontare i bisogni nuovi, i cambi culturali necessari, il lavoro di advocacy da fare in attesa che una tassonomia sociale europea veda la luce, come è stato per quella ambientale. «Ricordando che la nostra esperienza di Terzo settore è certamente quella che in Europa sta lavorando alle cose più importanti», ha aggiunto.

Quello che potrebbe sembrare un facile apologo, ma che in realtà è un intelligente giudizio culturale, dà l’idea di quello che sono stati i Cantieri ViceVersa - quinta edizione, terza sottoforma di summer school - in questa tre giorni padovana: confronto e condivisione. Di analisi – anche di quello che non va, che manca, che c’è da fare ancora – di visioni, di speranze (a piede, un'ampia foto-gallery, ndr).

«Terzo Settore e mondo della finanza “alleati” per rimettere al centro dell’economia gli uomini e le donne», recita la nota finale congiunta delle due organizzazioni promotrici, «è l’obiettivo ambizioso che si è posta la scuola».